В Таиланде «умершая» женщина ожила в гробу перед кремацией

Младший брат 57-летней тайки рассказал, что сестра два года была прикована к постели и умерла, как им показалось, ночью. Он уже подписал документы о смерти и передал их монахам, готовившим церемонию. «Я шокирован и счастлив, что моя сестра всё ещё жива. Это чудо», — признался мужчина.

Скорая помощь доставила Чонтироту в больницу, а храм Wat Rat Prakhon Tham пообещал оплатить все расходы. Настоятель храма Пхра Кити Вачиратада отметил, что за годы службы никогда не видел ничего подобного. «Это настоящий подарок судьбы — семье дана вторая возможность быть вместе», — сказал он.