Трамп назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы»

12 января, 2026 17:51

Мир

Трамп заявил, что США могут управлять Венесуэлой и пользоваться её нефтяными запасами в течение многих лет. На вопрос, как долго будет осуществляться прямой надзор за страной с населением в 28,5 млн чел, Трамп в интервью The New York Times ответил "гораздо дольше", чем три месяца, полгода или год.

Дональд Трамп назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы", опубликовав в понедельник утром в соцсети Truth Social поддельную страницу Википедии.

На реальной странице Трампа в интернет-энциклопедии, где используется тот же официальный портрет, он значится только как действующий президент США с января 2025 года.

Под постом поставили "лайк" более 24 000 раз. Он стал последним в череде заявлений, что Трамп и Вашингтон управляют южноамериканской страной после того, как 3 января был захвачен её президент Николас Мадуро. В ходе проведённой американским спецназом молниеносной ночной операции, венесуэльский президент и его супруга были вывезены из своего комплекса в Каракасе и доставлены в Нью-Йорк.

В прошлый четверг Трамп заявил, что США могут управлять Венесуэлой и пользоваться её нефтяными запасами в течение многих лет.

"Только время покажет", как долго Вашингтон будет требовать прямого надзора за страной с населением в 28,5 миллиона человек, заявил Трамп в интервью The New York Times. Когда его спросили, означает ли это три месяца, шесть или год, он ответил: "Я бы сказал, гораздо дольше".

Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут "управлять" Венесуэлой, несмотря на то, что временный президент страны Делси Родригес настаивала на обратном.

"Кто управляет Венесуэлой? Власть народа и его конституционное правительство, поэтому нет никаких сомнений, нет никакой неопределенности, - заявила Родригес в субботу. - Есть правительство, правительство президента Николаса Мадуро, и на мне лежит ответственность за руководство страной, пока он находится в плену".

Днём ранее правительство Венесуэлы заявило, что Каракас "решил начать процесс с правительством Соединенных Штатов Америки, направленный на восстановление дипломатических миссий в странах".

Возглавляемое Родригес правительство также подтвердило, что представители Госдепартамента США посетили столицу Венесуэлы, а оно, в свою очередь, изучает возможность ответного визита в Вашингтон. По словам Трампа, Родригес "полностью" сотрудничает с США, Каракас предоставляет Вашингтону "все, что мы считаем необходимым".

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса
Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети
Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

