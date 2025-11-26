Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

"Напоминание о дресс-коде в нашем заведении. Клиенты в спортивных штанах МОГУТ заходить за едой навынос. Клиенты в спортивных штанах НЕ МОГУТ употреблять еду/напитки за столиками или на диванах. Есть люди, которые высокомерно игнорируют это правило, делая вид, что не видят эту табличку. О целесообразности дресс-кода свидетельствуют все высказывания и жалобы, которые мы слышим, когда указываем на несоблюдение дресс-кода.

Этому «клиенту» все равно, что его русские перлы слышат дети, он ссылается на права человека и обещает вызвать полицию. Это та агрессия, которую мы не хотим видеть в нашем заведении. Желаем вам хорошего дня!"

Мнения комментаторов разделились.

"Я давно не видела ничего столь поверхностного и глупого. Дискриминация? Высокомерие? Или просто обычная человеческая глупость? Тренировочные штаны – это штаны... Спортивная одежда для многих, но большинство носят ее каждый день, потому что одежда – это просто одежда, она не меняет ценность человека! Тогда запретите и майки, и леггинсы, потому что они тоже спортивная одежда... Самое безумное для вас было бы с обувью, потому что тренировочные штаны сочетаются с ботинками, но в вашем случае, похоже, нельзя носить кроссовки... Если человек – дерьмо, то одежда не имеет значения! И язык тоже не имеет значения! Не будьте мелочными... И да — такая дискриминация по отношению ко мне в тренировочных штанах — это тоже агрессия. Мы с друзьями больше не будем к вам ходить и другим тоже не будем рекомендовать. Латвийцы так не поступают. Фуй вам!"

Но были и те, кто поддержал позицию клуба:

"О чем так много спорят? О трениках? Серьезно? Вам же не заставляют при входе сбривать волосы под ноль. Не нравится идея — не ходите, все просто. Надев что-то получше, чем тренировочная одежда, вы не развалитесь".

«Пусть в Латвии будет больше таких мест без спортивных штанов!»

«Мне как жене нравится этот порядок — муж даже берет классические брюки в сумку, когда едем в Елгаву».

«Хозяин вправе устанавливать любые правила. Не нравится — не ходи».



Впрочем, критических откликов тоже хватает:



«Элитарно, удачи в бизнесе! Какая разница, что на мне, если я просто хочу поесть?»

«Вот и появился повод туда не ехать».

"Нельзя в трениках, нельзя платить картой, музыка тоже странная, все время кто-тоорет... Даже спортсменов латвийского уровня не пускают внутрь, кто вообще туда ходит?"