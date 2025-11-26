Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

Повысьте свою производительность с помощью лицензий Office 2021 Pro по ценам «Черной пятницы»! Пожизненное использование всего за 29,58 евро!

Реклама Редакция PRESS 26 ноября, 2025 11:32

Реклама

Торопитесь, распродажа Keysoff Black Friday скоро закончится! Это последняя неделя, когда вы можете приобрести эти программы по низким ценам. Только на этой неделе беспрецедентные предложения Keysoff на Черную пятницу дают вам пожизненную лицензию MS Office 2021 Professional для WinOS всего за €29,58 - по сравнению с обычной ценой €219,99. Единовременная оплата за полнофункциональный постоянный доступ к таким программам, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access, без необходимости постоянного подключения к Интернету или подписки, что позволит вам безопасно и продуктивно работать из любого места. Приобретайте пакеты Office 2021 Pro в Keysoff и экономьте более 180 евро!

Другие версии, которые вы можете приобрести, также доступны по очень низким ценам. Для компьютеров Mac вы можете приобрести Office 2021 Home and Business за 59,29 евро за Mac и новейший Office 2024 Home and Business за 149 евро, доступный как для Mac, так и для PC! Пакеты Productivity Packs повышают эффективность традиционного офиса более чем на 300% благодаря интеллектуальной интеграции документов, данных и процессов совместной работы, что позволяет совершить качественный скачок в том, как мы работаем. Со специальными предложениями Keysoff победа будет за вами! Отправляйтесь за покупками прямо сейчас!

Офис и победа по лучшим ценам года! Обновление сегодня!

Все в одном пакете - модернизируйте свой ПК по выгодной цене! (Код скидки: SKK62)

Оптовые наборы для всех предприятий, независимо от их размера! Покупайте больше, экономьте больше!

Почему стоит выбрать Keysoff?

Являясь сторонним продавцом, Keysoff уделяет особое внимание удовлетворению потребностей клиентов, предлагая 100% легальные ключи и простой процесс покупки. Благодаря быстрой доставке лицензионных ключей клиенты могут быстро активировать свои продукты. Компания Keysoff заработала репутацию профессионала и отличного сервиса, о чем свидетельствует ее средний рейтинг «отлично» на TrustPilot, стороннем сайте отзывов, где люди могут оценивать товары, услуги и веб-сайты. Среди предложений Keysoff - лучшие операционные системы Microsoft, пакеты Office, инструменты Ashampoo и бизнес-инструменты, такие как Microsoft Windows Server, Windows Storage Server и SQL Server. Здесь вы можете сэкономить до 95 % на PRM и купить только 100% легитимные ключи с безопасными способами оплаты, гарантией возврата денег и одной из лучших команд технической поддержки.

(Связаться с Keysoff: service@keysoff.com).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
ЕС: шариату — нет?
Sfera.lv 3 часа назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 4 часа назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 5 часов назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: из мирных латгальцев будут готовить военных кадетов
Sfera.lv 6 часов назад
Циклон с юга принесёт снег, но северо-запад страны останется солнечным
Bitnews.lv 6 часов назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать
Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Читать

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Читать

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно комментариев

 

 

Читать

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Важно 14:09

Важно комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Читать

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Читать

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Читать