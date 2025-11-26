Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Получили премию и тут же подняли цены: театралы возмущены свободным рынком

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 13:22

LETA

Внимательный зритель заметил, что после получения национальной театральной премии "Spēlmaņu nakts" (Ночь лицедеев) театром Dirty Deal Teatro, стоимость билетов на его "призовую" постановку резко выросла.

Повышение стоимости билетов с 30 до 45 евро на спектакль "Альфы" вызвало у народа неприятные чувства.

«Ну это просто некрасиво! Поднять цены на 15 евро из-за того, что постановка выиграла премию Spēlmaņu nakts. Я понимаю, что всем нужно зарабатывать, но разве это вообще допустимо?», - написали в соцсети Threads и в доказательство привели скриншот с сайта театра.

Несмотря на повышение цен, билеты на несколько следующих показов уже распроданы. Другие пользователи социальных сетей отмечают, что это неплохо, и напоминает нам об основных принципах экономики: спрос рождает предложение.

"Конечно так можно. Театр частный, почем же нельзя? Ближайшие четыре представления уже распроданы. Так что всё ок", - написали люди.

"Посещение театра - штука не обязательная. Если дорого, то можно не ходить. Но если зал за эту цену удаётся заполнить, то цена правильная", - считают люди.

"Примерно год назад я "Альфы" посмотрела за 18 евро", - отметила одна театралка.

К тому же оказалось, что это не первый такой случай. На местный спектакль, ставший сенсаций, "Календарь меня зовёт" - тоже с повышением спроса повысили цены.

В ходе дискуссии любители театра отметили, что высокие цены на билеты - не всегда зло. Например, тому же Новому рижскому театру в комментариях порекомендовали повысить цены, чтобы, наконец, кому-то стало дорого, и билеты можно было бы купить без лишнего ажиотажа.

Спектакль музыкального театра «Альфы» вдохновлён событиями января 2011 года в Екабпилсе, когда четверо полицейских и один гражданский совершили вооружённое ограбление игорного дома, после чего последовали побег и стрельба в Даугавмале. Последствия оказались трагическими: один полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей, пытаясь задержать грабителей. Это событие совпало с пиком кризиса и одновременно стало ярким напоминанием о ценностях «тучных лет» – браваде и публичном восхвалении дорогого, респектабельного и основанного на кредитах образа жизни. Эти события, произошедшие более десяти лет назад, могут показаться далёким прошлым, но всё ещё можно задаться вопросами: как мы, как общество, понимаем слова «решительность», «сила», «мужественность» и «героизм»?

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

