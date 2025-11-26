Получили премию и тут же подняли цены: театралы возмущены свободным рынком

Повышение стоимости билетов с 30 до 45 евро на спектакль "Альфы" вызвало у народа неприятные чувства.

«Ну это просто некрасиво! Поднять цены на 15 евро из-за того, что постановка выиграла премию Spēlmaņu nakts. Я понимаю, что всем нужно зарабатывать, но разве это вообще допустимо?», - написали в соцсети Threads и в доказательство привели скриншот с сайта театра.

Несмотря на повышение цен, билеты на несколько следующих показов уже распроданы. Другие пользователи социальных сетей отмечают, что это неплохо, и напоминает нам об основных принципах экономики: спрос рождает предложение.

"Конечно так можно. Театр частный, почем же нельзя? Ближайшие четыре представления уже распроданы. Так что всё ок", - написали люди.

"Посещение театра - штука не обязательная. Если дорого, то можно не ходить. Но если зал за эту цену удаётся заполнить, то цена правильная", - считают люди.

"Примерно год назад я "Альфы" посмотрела за 18 евро", - отметила одна театралка.

К тому же оказалось, что это не первый такой случай. На местный спектакль, ставший сенсаций, "Календарь меня зовёт" - тоже с повышением спроса повысили цены.

В ходе дискуссии любители театра отметили, что высокие цены на билеты - не всегда зло. Например, тому же Новому рижскому театру в комментариях порекомендовали повысить цены, чтобы, наконец, кому-то стало дорого, и билеты можно было бы купить без лишнего ажиотажа.

Спектакль музыкального театра «Альфы» вдохновлён событиями января 2011 года в Екабпилсе, когда четверо полицейских и один гражданский совершили вооружённое ограбление игорного дома, после чего последовали побег и стрельба в Даугавмале. Последствия оказались трагическими: один полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей, пытаясь задержать грабителей. Это событие совпало с пиком кризиса и одновременно стало ярким напоминанием о ценностях «тучных лет» – браваде и публичном восхвалении дорогого, респектабельного и основанного на кредитах образа жизни. Эти события, произошедшие более десяти лет назад, могут показаться далёким прошлым, но всё ещё можно задаться вопросами: как мы, как общество, понимаем слова «решительность», «сила», «мужественность» и «героизм»?