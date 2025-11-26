Кошки умеют считать до трёх — доказано экспериментом

Речь не о математике и не о вычислениях. Ученые объясняют что животные просто запоминают количество увиденных предметов на короткое время и замечают подмену. Такой эффект уже наблюдали у ворон и обезьян, но для кошек это первое подтверждение в контролируемых условиях.

Эксперимент проходил в спокойной обстановке с участием домашних котов. Исследователи фиксировали не поведение в целом, а микрореакции — длительность взгляда и направление ушей. Когда количество объектов не совпадало с ожидаемым, животные реагировали дольше чем обычно. Это считается стандартным показателем удивления в когнитивных тестах.

По мнению авторов работы результат говорит о том что кошки ориентируются в окружающем мире не только по запаху и памяти, но и по базовому ощущению числа. Такой уровень восприятия называется субитизацией — умением мгновенно оценивать маленькие количества без пересчёта.

Учёные подчёркивают что открытие не делает питомцев маленькими математиками. Но помогает лучше понять почему некоторые кошки быстро замечают отсутствие любимой игрушки или реагируют на изменение количества еды в миске. Следующий этап исследований — проверить сохраняется ли эффект у животных разного возраста и пород.