Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

Кошки умеют считать до трёх — доказано экспериментом

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 11:28

Животные 0 комментариев

Все думали что кошки живут по принципу «вижу еду — иду к еде». Но японские исследователи из Kyoto University показали что у домашних пушистых есть базовое чувство количества. В эксперименте животным показывали несколько объектов, скрывали их за ширмой и меняли число. Если предметов становилось больше или меньше, кошки задерживали взгляд и выглядели удивлёнными — как будто что то не сходится.

Речь не о математике и не о вычислениях. Ученые объясняют что животные просто запоминают количество увиденных предметов на короткое время и замечают подмену. Такой эффект уже наблюдали у ворон и обезьян, но для кошек это первое подтверждение в контролируемых условиях.

Эксперимент проходил в спокойной обстановке с участием домашних котов. Исследователи фиксировали не поведение в целом, а микрореакции — длительность взгляда и направление ушей. Когда количество объектов не совпадало с ожидаемым, животные реагировали дольше чем обычно. Это считается стандартным показателем удивления в когнитивных тестах.

По мнению авторов работы результат говорит о том что кошки ориентируются в окружающем мире не только по запаху и памяти, но и по базовому ощущению числа. Такой уровень восприятия называется субитизацией — умением мгновенно оценивать маленькие количества без пересчёта.

Учёные подчёркивают что открытие не делает питомцев маленькими математиками. Но помогает лучше понять почему некоторые кошки быстро замечают отсутствие любимой игрушки или реагируют на изменение количества еды в миске. Следующий этап исследований — проверить сохраняется ли эффект у животных разного возраста и пород.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен
Важно

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Важно

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей
Важно

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: ужели примутся за лангоподобных?
Sfera.lv 3 часа назад
ЕС: шариату — нет?
Sfera.lv 3 часа назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
Швеция: за ценами проследят
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: из мирных латгальцев будут готовить военных кадетов
Sfera.lv 6 часов назад
Циклон с юга принесёт снег, но северо-запад страны останется солнечным
Bitnews.lv 6 часов назад
«Налог на дыхание» принят: Сейм согласился на европейскую систему ETS
Bitnews.lv 15 часов назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать
Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Читать

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Читать

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Читать

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Читать

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Читать