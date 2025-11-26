Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 13:26

Важно 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня концептуально поддержала в первом чтении поправки к закону, которые предусматривают, что временный вид на жительство иностранцу может быть аннулирован, если он в течение года совершил три административных правонарушения.

Пять депутатов от коалиции и оппозиции подготовили поправки к Закону об иммиграции, согласно которым выданный иностранцу временный вид на жительство аннулируется, если в течение одного календарного года это лицо совершило три административных правонарушения в сфере общественного порядка, государственного управления или дорожного движения.

В ходе короткого обсуждения в комиссии сегодня подчёркивалось, что при принятии такой редакции поправок автоматически возникает вопрос о соразмерности. Например, депутат Игорь Раев обратил внимание, что эти изменения затронут и беженцев из Украины, бежавших из охваченных войной регионов и получивших убежище в Латвии.

Отдельные депутаты также указали, что нарушения правил дорожного движения бывают разными, и часть из них вовсе не является серьёзной, например, неработающая лампочка на автомобиле. Министерство иностранных дел также обратило внимание на возможные нарушения прав человека и вопрос соразмерности.

Срок подачи предложений по этим поправкам – до конца января следующего года.

Как уже сообщалось, законопроект подписали депутаты как от позиционных, так и от оппозиционных фракций: председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис (AS), председатель фракции «Национальное объединение» Райвис Дзинтарс, Улдис Аугулис (ZZS) и Скайдрите Абрама.

Законопроект будет распространяться на различные виды административных правонарушений, угрожающих общественному порядку и безопасности, а также уважению к личности и уважению к Латвийскому государству, например, если лицо было административно наказано за агрессивное поведение, причинение лёгких телесных повреждений, использование символов тоталитарных режимов в общественном месте, а также за сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.

Авторы предложения уверены, что это шаг в направлении ужесточения контроля над иммиграцией и повышения общественной безопасности. «Это сигнал о том, что долгосрочное пребывание в Латвии – это привилегия, которая полагается только тем, кто соблюдает законы Латвии, ведёт себя ответственно и уважает правила общества», – поясняют авторы законопроекта.

