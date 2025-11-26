Комиссия Сейма завершила работу над бюджетом следующего года

Планируется, что парламент начнет рассматривать проект бюджета и пакет сопровождающих законопроектов в окончательном чтении 3 декабря.

Рассматривая проект госбюджета перед окончательным чтением, комиссия получила 235 предложений, а в целом с начала рассмотрения по бюджету было подано свыше 240 предложений, а по сопровождающим законопроектам - более 210 предложений.

Комиссия поддержала предложение Национального объединения об увеличении финансирования для Центра янусаргов и выделении дотации Латвийскому обществу национальных воинов для работы с ветеранами и проведения мероприятий.

Также поддержку получило предложение фракции "За стабильность" о выделении средств Фонду Детской больницы для помощи детям с расстройствами аутистического спектра.

Комиссия поддержала предложение депутата Нацобъединения Илзе Индриксоне о выделении финансирования "Союзу ливов "Līvõd īt"" и предложение депутатов "Нового Единства" выделить 150 000 евро для обеспечения деятельности платформы общественных инициатив "Manabalss.lv".

Депутаты оппозиции внесли различные предложения, например, о выделении средств для поддержки студентов в Латгале, увеличении поддержки семей, выделении дополнительных средств здравоохранению, на ремонт домов культуры в ряде самоуправлений и др.

Целый ряд предложений подали депутаты оппозиционного "Объединенного списка" (ОС). В целях экономии средств они предложили ликвидировать Министерство климата и энергетики, администрацию Фонда общественной интеграции и советы государственных компаний. По оценкам ОС, эти предложения позволили бы уменьшить государственный долг почти на 200 млн евро и в следующем году превысить 5% от ВВП по расходам на оборону. Также депутаты ОС предлагали сократить бюджетные расходы за счет ограничения объемов закупок, уменьшения числа штатных должностей в центральных аппаратах министерств, отмены премий и денежных вознаграждений, уменьшения зарплат парламентских секретарей, сокращения финансирования политических партий и отказа от представительских расходов министров.

Согласно проекту госбюджета, доходы консолидированного бюджета в следующем году составят 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро. Рост экономики в бюджете следующего года прогнозируется в размере 2,1%, а в последующие годы - 2,2%.