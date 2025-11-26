Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комиссия Сейма завершила работу над бюджетом следующего года

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду одобрила перед окончательным чтением законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, тем самым завершив работу над бюджетом следующего года.

Планируется, что парламент начнет рассматривать проект бюджета и пакет сопровождающих законопроектов в окончательном чтении 3 декабря.

Рассматривая проект госбюджета перед окончательным чтением, комиссия получила 235 предложений, а в целом с начала рассмотрения по бюджету было подано свыше 240 предложений, а по сопровождающим законопроектам - более 210 предложений.

Комиссия поддержала предложение Национального объединения об увеличении финансирования для Центра янусаргов и выделении дотации Латвийскому обществу национальных воинов для работы с ветеранами и проведения мероприятий.

Также поддержку получило предложение фракции "За стабильность" о выделении средств Фонду Детской больницы для помощи детям с расстройствами аутистического спектра.

Комиссия поддержала предложение депутата Нацобъединения Илзе Индриксоне о выделении финансирования "Союзу ливов "Līvõd īt"" и предложение депутатов "Нового Единства" выделить 150 000 евро для обеспечения деятельности платформы общественных инициатив "Manabalss.lv".

Депутаты оппозиции внесли различные предложения, например, о выделении средств для поддержки студентов в Латгале, увеличении поддержки семей, выделении дополнительных средств здравоохранению, на ремонт домов культуры в ряде самоуправлений и др.

Целый ряд предложений подали депутаты оппозиционного "Объединенного списка" (ОС). В целях экономии средств они предложили ликвидировать Министерство климата и энергетики, администрацию Фонда общественной интеграции и советы государственных компаний. По оценкам ОС, эти предложения позволили бы уменьшить государственный долг почти на 200 млн евро и в следующем году превысить 5% от ВВП по расходам на оборону. Также депутаты ОС предлагали сократить бюджетные расходы за счет ограничения объемов закупок, уменьшения числа штатных должностей в центральных аппаратах министерств, отмены премий и денежных вознаграждений, уменьшения зарплат парламентских секретарей, сокращения финансирования политических партий и отказа от представительских расходов министров.

Согласно проекту госбюджета, доходы консолидированного бюджета в следующем году составят 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро. Рост экономики в бюджете следующего года прогнозируется в размере 2,1%, а в последующие годы - 2,2%.

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

