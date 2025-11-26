Швеция зовёт туристов скучать: им официально предлагают ничего не делать

Вместо популярных курортов путешественникам предлагают тихие регионы, где почти ничто не отвлекает от отдыха. В Сёрмланде — домики у лесных троп, в Хельсингланде — цифровой детокс с ограниченным Wi-Fi, а в Лапландии долгие тёмные часы вокруг Абиско и Кируны сами уменьшают количество дел в день. Программа звучит просто: развести костёр, посмотреть на звёзды, дождаться северного сияния или несколько часов ждать, пока клюнет рыба на замёрзшем озере.

По словам Visit Sweden, смысл кампании — дать людям разрешение ничего не успевать к концу года. Здесь нет гонки по локациям и сложного оборудования: даже поездка по знаменитой Дороге дикой природы, где по обочинам гуляют северные олени, считается полноценным планом на день.

Тренд не уникален для Швеции. По Европе уже растёт интерес к «тихому туризму» — от хорватских малых бухт до итальянских медленных маршрутов. В прошлом сезоне набрал популярность термин JOMO — «радость от того, что пропускаешь». Теперь шведы просто закрепили идею в официальной рекламе.

Ставка понятна: в конце 2025 года, когда люди устают от новостей и расписаний, отсутствие активности может стать лучшим поводом для поездки.