Швеция зовёт туристов скучать: им официально предлагают ничего не делать

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 13:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Устали от планов и бесконечных уведомлений? В Швеции придумали неожиданное зимнее предложение — приехать и насладиться скукой. Национальный турофис Visit Sweden запустил кампанию, в которой главная идея не катание на лыжах и не рождественские ярмарки, а тишина, медленные прогулки и отсутствие расписания.

Вместо популярных курортов путешественникам предлагают тихие регионы, где почти ничто не отвлекает от отдыха. В Сёрмланде — домики у лесных троп, в Хельсингланде — цифровой детокс с ограниченным Wi-Fi, а в Лапландии долгие тёмные часы вокруг Абиско и Кируны сами уменьшают количество дел в день. Программа звучит просто: развести костёр, посмотреть на звёзды, дождаться северного сияния или несколько часов ждать, пока клюнет рыба на замёрзшем озере.

По словам Visit Sweden, смысл кампании — дать людям разрешение ничего не успевать к концу года. Здесь нет гонки по локациям и сложного оборудования: даже поездка по знаменитой Дороге дикой природы, где по обочинам гуляют северные олени, считается полноценным планом на день.

Тренд не уникален для Швеции. По Европе уже растёт интерес к «тихому туризму» — от хорватских малых бухт до итальянских медленных маршрутов. В прошлом сезоне набрал популярность термин JOMO — «радость от того, что пропускаешь». Теперь шведы просто закрепили идею в официальной рекламе.

Ставка понятна: в конце 2025 года, когда люди устают от новостей и расписаний, отсутствие активности может стать лучшим поводом для поездки.

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности
Важно

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Важно

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана
Важно

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Украина: Браже в Киеве
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Литва: в дар американцам
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Циклон с юга принесёт снег, но северо-запад страны останется солнечным
Франция: задержан четвертый грабитель Лувра
Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

