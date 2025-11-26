Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тссс! Но это — тайна! Минсообщения засекретил график строительства Rail Baltica

26 ноября, 2025

LETA

Министерство сообщения подготовило доклад ограниченного доступа о графике строительства первой очереди железнодорожной магистрали "Rail Baltica", сообщил в среду на заседании парламентской комиссии по запросам парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич.

В среду комиссия рассмотрела запросы депутатов оппозиционного "Объединенного списка" к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") и министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") о реализации проекта "Rail Baltica". Оба запроса были отклонены.

В запросе депутаты просили разъяснить, почему Минсообщения до марта 2025 года не подало правительству информационный отчет о графике строительства "Rail Baltica", когда в правительстве будет рассматриваться вопрос о максимально допустимом объеме финансирования по проекту и каковы дальнейшие планы его финансирования.

Дубкевич информировал депутатов о том, что доклад о графике строительства первой очереди и капитальных затратах в рамках "Rail Balticа" был подготовлен для служебных нужд 26 сентября и подан в Государственную канцелярию, а 20 октября передан на согласование в Министерство финансов и Министерство юстиции.

На вопрос, почему документ является секретным, парламентский секретарь ответил, что в нем "содержится чувствительная информация, которую нельзя раскрывать".

Дубкевич сообщил, что в настоящее время министерство решает различные оперативные вопросы, связанные с проектом. Также перераспределено финансирование в размере 114 млн евро из Фонда восстановления ЕС для работ на Рижском центральном вокзале и финансирование из Фонда сплочения в размере 224 млн евро для строительства соединения между вокзалом и Рижским аэропортом по имеющейся железнодорожной колее.

Кроме того, ведется оценка возможностей применения модели публично-частного партнерства (ПЧП) для строительства отдельных участков "Rail Baltica".

В письме Минсообщения комиссии указано, что при рассмотрении проекта бюджета на 2026 год Сейм поддержал выделение дополнительных ресурсов для "Rail Baltica" - 8 млн евро на перепроектирование разрешений на строительство и разработку решений по оптимизации строительства южного участка основной трассы от границы с Литвой до Мисы, чтобы уложиться в доступный бюджет. По расчетам министерства, перепроектирование позволит оптимизировать стоимость строительства примерно на 200 млн евро и снизить будущую нагрузку на бюджет.

Министерство сообщает, что привлечь недостающее финансирование для последующих этапов строительства планируется из Инструмента соединения инфраструктуры ЕС (CEF) и средств Фонда сплочения, которые будут доступны с 2028 года. Параллельно для ускорения реализации проекта и продолжения строительства на участках, где в настоящее время отсутствуют средства ЕС, продолжается работа над моделью ПЧП, в частности, рассматривается возможность реализации на основе ПЧП строительства участка основной трассы Скулте - граница с Эстонией.

Как сообщалось, стоимость первой очереди "Rail Baltica" в странах Балтии оценивается в 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - в 5,5 млрд евро, при этом возможна экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер.

Общие расходы по проекту могут достичь 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.
 

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

