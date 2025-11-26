Учёные увидели на Юпитере “дырку” размером с Землю — такого не было никогда!

Специалисты отмечают, что это не ураган вроде уже знакомого нам Большого Красного Пятна. Внутри нет привычных вихрей, а температура отличается от обычной. Похоже, что облака просто “расступились”, открыв глубокие слои атмосферы, которые раньше были полностью скрыты.

Астрономы сравнивают находку с “неожиданным окном” в погоду газового гиганта. Похожие структуры встречали на Нептуне и Уране, но никогда — такие огромные и стабильные. Сейчас команда наблюдает объект повторно, чтобы понять: исчезает он, увеличивается или остаётся на месте.

В NASA подчёркивают что открытие не связано с угрозами и не означает катастрофу. Но это самый необычный атмосферный феномен на Юпитере за последние годы — и шанс понять почему погода на гигантских планетах меняется быстрее, чем на Земле.