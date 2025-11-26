Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что это?! Жителей Иецавы напугали круги на воде

26 ноября, 2025

На этой неделе на реке Иецава было зафиксировано типичное для холодных погодных условий явление — «ледяные блины», сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы охраны окружающей среды (VVD) Айя Ялинска.

В начале недели жители Иецавы сообщили в службу о необычном, по их мнению, явлении на реке Иецава. В ответ на полученную информацию представители VVD отправились на осмотр указанного места. В ходе осмотра было установлено, что белые круглые образования представляют собой образования из льда, снега и пены специфической формы и внешнего вида, которые экологи назвали «ледяными блинами». Загрязнения окружающей среды не обнаружено.

Как объясняет Ялинска, «ледяные блины» образуются в холодную погоду, когда небольшие кусочки льда, снега и пены в воде вращаются под действием течения и смерзаются, постепенно образуя круглые плоские ледяные диски. Обычно они наблюдаются в период, когда водоём ещё не полностью замерз, но температура воздуха уже достаточно низкая для образования льда.

