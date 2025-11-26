В последние дни активно обсуждается предложенный США мирный план для Украины. Его первоначальная версия в Европе была оценена как крайне невыгодная для Украины и в значительной степени ориентированная на удовлетворение интересов России, поэтому политики стран региона работают над тем, чтобы добиться изменений в документе.

По сообщениям СМИ, в обновленную редакцию первого плана включены положения о заключении соглашения о ненападении между Россией, Украиной и Европой, в рамках которого разногласия, возникшие за последние 30 лет, считались бы урегулированными. Россия обязалась бы не нападать на соседние страны, а НАТО - прекратить расширение. Также предполагается постепенное обсуждение отмены санкций против России, приглашение для Москвы вернуться в формат G8 и другие пункты, затрагивающие не только войну в Украине, но и общую систему безопасности в Европе.

В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней Ринкевич сообщил, что стороны обсудили процесс мирных переговоров, и подчеркнул, что ситуация очень динамична.

По словам президента, страны Северной Европы, Балтии и европейские партнеры сосредоточены на соблюдении ключевых принципов переговоров - территориальной целостности, суверенита и жизненно важных интересов безопасности Украины. Ринкевич отметил, что уже подготовлен новый вариант проекта плана, обсуждавшийся на прошлой неделе, и переговоры продолжаются.

Он подчеркнул, что главное - обеспечить Украине возможность опираться на три упомянутых ключевых принципа. Ринкевич признал, что последние новости внушают надежду, однако отметил, что наряду с диалогом между Украиной и США и работой в Евросоюзе важно понять, заинтересована ли Россия в заключении перемирия или мирного соглашения. "Такой заинтересованности я пока не заметил", - сказал президент, добавив, что США продолжают диалог с Россией.

Ринкевич считает, что сейчас не стоит спекулировать о том, чем может завершиться процесс.

"Будем надеяться, что появится возможность добиться справедливого и долгосрочного мира, но это зависит не только от решений Украины - в конечном счете это также вопрос к России", - заявил Ринкевич.