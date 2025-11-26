Введение двух корзин медуслуг снова предлагают отложить

Депутаты планируют рассмотреть эти поправки на заседании Сейма уже в ближайший четверг, 27 ноября.

Как указано в аннотации к законопроекту, действующий порядок гарантирует всем жителям доступ к медицинским услугам независимо от уплаты взносов на медицинское страхование. Новая система же предусматривает разделение на «базовую» и «полную» корзины услуг.

В аннотации подчёркивается, что разделённая система так и не была внедрена с момента принятия закона, а её введение регулярно откладывается. Поправки необходимы, чтобы избежать риска вступления в силу с 1 января 2026 года норм, которые могут ограничить доступность медицинских услуг.

Принцип двух корзин предусматривает:

«Базовая корзина» (минимум услуг) – для граждан Латвии, неграждан, иностранцев с ПМЖ и некоторых других категорий.

«Полная корзина» – для тех, кто платит обязательные взносы социального страхования в общем режиме, а также для социально уязвимых групп (дети, пенсионеры, безработные и др.).

Остальные могли бы присоединиться к полной корзине добровольно, уплачивая дополнительные взносы.