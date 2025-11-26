Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Введение двух корзин медуслуг снова предлагают отложить

26 ноября, 2025

Новости Латвии

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам подготовила поправки к Закону о финансировании здравоохранения, которыми предлагается ещё на шесть месяцев отложить введение системы двух «корзин» медицинских услуг.

Депутаты планируют рассмотреть эти поправки на заседании Сейма уже в ближайший четверг, 27 ноября.

Как указано в аннотации к законопроекту, действующий порядок гарантирует всем жителям доступ к медицинским услугам независимо от уплаты взносов на медицинское страхование. Новая система же предусматривает разделение на «базовую» и «полную» корзины услуг.

В аннотации подчёркивается, что разделённая система так и не была внедрена с момента принятия закона, а её введение регулярно откладывается. Поправки необходимы, чтобы избежать риска вступления в силу с 1 января 2026 года норм, которые могут ограничить доступность медицинских услуг.

Принцип двух корзин предусматривает:

«Базовая корзина» (минимум услуг) – для граждан Латвии, неграждан, иностранцев с ПМЖ и некоторых других категорий.

«Полная корзина» – для тех, кто платит обязательные взносы социального страхования в общем режиме, а также для социально уязвимых групп (дети, пенсионеры, безработные и др.).

Остальные могли бы присоединиться к полной корзине добровольно, уплачивая дополнительные взносы.

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

0 комментариев

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

0 комментариев

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

0 комментариев

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

0 комментариев

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

0 комментариев

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы

0 комментариев

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

