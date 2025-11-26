Человек убит сосулькой: владельцу здания вынесли приговор

Суд подтвердил договорённость между прокуратурой и обвиняемым о назначении пробационного надзора сроком на один год и три месяца. Владелец здания признал свою вину, выплатил родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 15 000 евро, подписал мировое соглашение с потерпевшей стороной и принёс извинения.

Мужчина обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Ему принадлежит многоквартирный жилой дом в Латгальском предместье Риги.

Согласно обязательным правилам Рижской думы, собственники зданий обязаны обеспечивать очистку крыш, балконов и водоотводов от снега, льда и сосулек, а также принимать меры по ограждению опасных участков для предотвращения угрозы пешеходам и транспорту.

Однако, несмотря на то что владелец знал о скоплении льда и сосулек на крыше и осознавал возможную опасность, никаких действий принято не было. В результате 13 декабря 2023 года с крыши здания упал кусок льда, который смертельно травмировал мужчину 1941 года рождения. Пострадавший скончался на месте происшествия.