Как сообщили в компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты, LTOU), в 13.43 самолёт польской авиакомпании LOT, прибывавший из Варшавы, при рулении в сторону аэропорта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пассажиры были высажены.

Как сообщил BNS представитель Литовской администрации гражданской авиации Тадас Василяускас, на месте происшествия работают все спецслужбы, информации о пострадавших пока нет.

«Самолёты в настоящее время не совершают посадку и не взлетают», — сообщил BNS Василяускас.

Как сообщало агентство BNS, в среду в некоторых районах Литвы и Вильнюса выпало много снега. В стране наблюдается комплекс зимних явлений — сильный снегопад и мокрый снежный покров. Жителям рекомендуется отложить несущественные поездки.