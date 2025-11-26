Снегопад сменится ледяным дождем: оранжевое предупреждение

В Латгале и Селии Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтой степени в связи с ожидающимся сильным снегом и предупреждение оранжевой степени об очень сильном гололеде.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, лишь в Курземе выглянет солнце.

Ночью будет дуть слабый до умеренного северо-восточный ветер, температура воздуха составит +1...-4 градуса. Днем ожидается слабый ветер, воздух прогреется до -2...+3 градусов.

В Риге в четверг небо затянет облаками, пойдет снег, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха будет держаться у нулевой отметки.