CNN: Украина и США расходятся как минимум по 3 пунктам плана (1)

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 17:54

Мир 1 комментариев

Позиции Киева и США существенно расходятся в вопросах о территориях, численности ВСУ и членства в НАТО, речь - не о "незначительных деталях, которые необходимо урегулировать", сообщил украинский источник CNN.

Между предложениями мирного плана администрации Дональда Трампа, адресованными Украине, и тем, на что готовы пойти власти в Киеве, существуются значительные расхождения. Об этом сообщил в среду, 26 ноября, американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

По его словам, "консенсус" достигнут по большинству из 28 пунктов плана - в то же время существуют как минимум три вопроса, по которым мнения сторон существенно разнятся.

Так, речь, в частности, о том, перейдет ли ряд ключевых территорий в Донбассе под контроль Москвы. США ранее предлагали Украине согласиться с созданием там демилитаризованной зоны под управлением России. Украинский источник сообщил CNN, что по этому предложению достигнут "определенный прогресс", но окончательное решение не принято.

Кроме того, обсуждается предложение США ограничить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) 600 тысячами человек. В Киеве пока не готовы одобрить эту идею.

Наконец, Украина не хочет отказываться от перспективы стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент" и фактически дала бы России право вето на прием новых кандидатов в альянс, "членом которого она даже не является", отметил источник. 

Все три пункта - "красные линии" для Украины, но являются принципиальными для Москвы, констатировал телеканал. 

Как бы ни пыталась преподнести это администрация Трампа, речь идет вовсе не о "нескольких оставшихся пунктах разногласий" или "незначительных деталях, которые необходимо урегулировать", подчеркивает CNN. 

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Михаил Подоляк - в беседе с DW подтвердил, что в ходе переговоров мирный план президента США частично изменен, "некоторые чувствительные вопросы вынесены в отдельный трек".

Подоляк, в частности, выразил уверенность в том, что ряд вынесенных за скобки аспектов, касающихся, в частности, территорий и гарантий безопасности Киеву, должен обсуждаться в первую очередь на уровне президентов Соединенных Штатов, Украины и европейских лидеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил изданию Axios, что Зеленский надеется уже на этой неделе лично встретиться с Трампом, чтобы согласовать совместный план прекращения войны.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка
Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных
«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка (1)

1 комментариев

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор (1)

1 комментариев

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен (1)

1 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему (1)

1 комментариев

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США (1)

1 комментариев

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров (1)

1 комментариев

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы (1)

1 комментариев

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

