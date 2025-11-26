Между предложениями мирного плана администрации Дональда Трампа, адресованными Украине, и тем, на что готовы пойти власти в Киеве, существуются значительные расхождения. Об этом сообщил в среду, 26 ноября, американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

По его словам, "консенсус" достигнут по большинству из 28 пунктов плана - в то же время существуют как минимум три вопроса, по которым мнения сторон существенно разнятся.

Так, речь, в частности, о том, перейдет ли ряд ключевых территорий в Донбассе под контроль Москвы. США ранее предлагали Украине согласиться с созданием там демилитаризованной зоны под управлением России. Украинский источник сообщил CNN, что по этому предложению достигнут "определенный прогресс", но окончательное решение не принято.

Кроме того, обсуждается предложение США ограничить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) 600 тысячами человек. В Киеве пока не готовы одобрить эту идею.

Наконец, Украина не хочет отказываться от перспективы стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент" и фактически дала бы России право вето на прием новых кандидатов в альянс, "членом которого она даже не является", отметил источник.

Все три пункта - "красные линии" для Украины, но являются принципиальными для Москвы, констатировал телеканал.

Как бы ни пыталась преподнести это администрация Трампа, речь идет вовсе не о "нескольких оставшихся пунктах разногласий" или "незначительных деталях, которые необходимо урегулировать", подчеркивает CNN.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Михаил Подоляк - в беседе с DW подтвердил, что в ходе переговоров мирный план президента США частично изменен, "некоторые чувствительные вопросы вынесены в отдельный трек".

Подоляк, в частности, выразил уверенность в том, что ряд вынесенных за скобки аспектов, касающихся, в частности, территорий и гарантий безопасности Киеву, должен обсуждаться в первую очередь на уровне президентов Соединенных Штатов, Украины и европейских лидеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил изданию Axios, что Зеленский надеется уже на этой неделе лично встретиться с Трампом, чтобы согласовать совместный план прекращения войны.