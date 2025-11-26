Врачам удалось вернуть зрение с помощью… вируса

Технология работает просто на словах и очень сложно в лаборатории. Учёные используют адено-ассоциированный вирус, безвредный «транспорт», который доставляет исправную копию гена в клетки сетчатки. Вирус не размножается и не вызывает заболевание, он служит курьером, который приносит клеткам недостающую инструкцию.

Пациенты участвовали в клинических исследованиях в нескольких французских центрах. После однократной инъекции зрение частично улучшилось в течение нескольких месяцев: люди начали лучше различать контуры, ориентироваться в пространстве и читать крупный текст. Речь не о полном восстановлении, но о прогрессе при заболевании, которое раньше считалось необратимым.

Врачи подчёркивают, что терапия не подходит всем и не становится массовой процедурой. Она предназначена только для пациентов с подтверждённой генетической мутацией и проводится под строгим наблюдением. Однако само появление одобренного лечения называют «переломным моментом» для офтальмологии и редких заболеваний.

Исследователи уже обсуждают следующий этап — проверку, можно ли замедлить потерю зрения, если вмешаться раньше. Пока вывод один: вирус, который когда-то ассоциировался только с болезнями, стал инструментом, возвращающим людям часть утраченного зрения.