«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 16:02

Важно 0 комментариев

Из одного дома в рижском Вецмилгрависе эвакуировались 10 человек, поскольку в одной из квартир начался пожар. Жильё уже много лет не имеет владельца и служит убежищем для бездомных. Местные жители прямо указывают на них как на возможных виновников возгорания, сообщает программа Degpunktā.

Сигналы оперативных служб освещают улицу Вецмилгравья — местные вызвали их из-за пожара в квартире на первом этаже дома во дворе. Спасатели за пару часов ликвидировали огонь, обошлось без пострадавших.

На следующий день последствия пожара осмотрела дворник Индра, которая рассказала, что несколько месяцев назад квартиру взломали местные бездомные и использовали её как притон для ночлег. До этого там жил мужчина, но после его смерти туда перебрались бродяги. «Пили и жили», — так Индра описывает «обитателей».

Так они и прожили в заброшенном жилье несколько месяцев, никем не тревожимые — трое, возможно, даже пятеро мужчин. Местные уверены, что наркотики и алкоголь были частью их повседневной жизни, на что указывают найденные шприцы и бутылки. Однако мнения расходятся в том, насколько эти временные соседи мешали жизни окружающих.

«Мы обращались к управляющему дома, рассказывали, объясняли, но всем всё равно. [DP: Почему обращались?] Из-за них. [DP: Мешали жить?] Ну конечно!» — говорит местный житель Сергей.

«Наркоманы и бомжи. Так тут и есть. Нам страшно здесь жить», — говорит другая жительница дома.

Тем временем Сергей добавляет, что недавно сам пошёл «разбираться» с жильцами первого этажа и показывает травмированную руку, видимо пострадавшую в конфликте: «Я не только в полицию звонил, я ещё и воспитывал. Три дня опять прошло. Что там объяснять?»

Одна из жительниц выдвигает мрачную версию причины возгорания: «Мне кажется, кто-то специально поджёг, чтобы их выгнать. Там так быстро всё загорелось — просто пфу, и ничего не осталось».

Другие жители, включая Индру, не склонны подозревать умышленный поджог — она говорит, что в момент пожара бездомные находились внутри и сами виноваты. Женщина рассказывает, что эти же люди регулярно обходят дома в округе, чтобы найти себе подходящее убежище.

«Degpunktā» обратился к «Rīgas namu pārvaldnieks» с вопросом, почему игнорируются просьбы жителей и почему этих людей не выселяют из дома.

В письменном ответе управляющей компании говорится:
«Мы как управляющий меняем замки и стараемся не допустить попадания в квартиру посторонних. Сейчас мы закроем окна и двери квартиры, но, к сожалению, опыт показывает, что этого может быть недостаточно. Часто происходят повторные попытки проникновения. В таких случаях самоуправление как владелец может принять решение о найме охраны для квартиры — мы как управляющий это обеспечим».

Государственная полиция сообщает, что в пожаре нет признаков умышленного поджога — скорее всего, причиной было неосторожное обращение с огнём. Мужчины выбежали из квартиры и скрылись на улицах Вецмилгрависа. Их текущее местонахождение неизвестно.

