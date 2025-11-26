Строительство Rail Baltica засекречено: ни общество, ни депутаты не узнают

В среду комиссия рассматривала запросы депутатов оппозиционного «Объединённого списка» премьер-министру Эвике Силине («Новое Единство») и министру сообщения Атису Швинке («Прогрессивные») относительно хода реализации Rail Baltica. Оба обращения были отклонены.

Парламентарии просили объяснить, почему Минсообщения до сих пор — до марта 2025 года — не представило правительству информационный доклад о графике строительства Rail Baltica, когда будет обсуждаться вопрос о максимально возможном объёме финансирования и какие дальнейшие планы по его обеспечению.

Представитель министерства Дубкевич сообщил, что документ о сроках и капитальных затратах по первой очереди Rail Baltica был подготовлен 26 сентября для служебного пользования и направлен в Государственную канцелярию. 20 октября его передали на согласование Министерству финансов и Министерству юстиции.

Отвечая на вопрос о том, почему доклад засекречен, парламентский секретарь отметил, что в нём содержатся сведения, которые, по его словам, не подлежат публичному раскрытию.

По словам Дубкевича, министерство сейчас решает ряд оперативных вопросов, связанных с проектом. В частности, было перераспределено 114 млн евро из Фонда восстановления ЕС на работы в районе Рижского центрального вокзала и 224 млн евро из Фонда сплочения — на строительство соединения между вокзалом и Рижским аэропортом по существующей железнодорожной линии. Кроме того, анализируется возможность использования модели государственно-частного партнёрства при строительстве отдельных участков Rail Baltica.

В письме министерства комиссии также указывается, что при рассмотрении бюджета на 2026 год Сейм одобрил выделение проекту дополнительных средств — 8 млн евро на перепроектирование разрешений на строительство и разработку решений по удешевлению работ на южном участке трассы от границы с Литвой до Мисы. По оценкам министерства, такое перепроектирование может сократить стоимость строительства примерно на 200 млн евро и уменьшить будущую нагрузку на госбюджет.

Недостающие средства для дальнейшего строительства планируется привлекать из европейского Инструмента объединения инфраструктуры (CEF) и Фонда сплочения, доступ к которым откроется в 2028 году. Параллельно идёт работа над внедрением модели государственно-частного партнёрства для ускорения реализации проекта, в том числе рассматривается вариант строительства отрезка Скулте — граница с Эстонией.

Ранее сообщалось, что стоимость первой очереди Rail Baltica в трех странах Балтии оценивается в 14,3 млрд евро, из которых на Латвию приходится около 5,5 млрд. При оптимизации технических решений возможно снижение расходов примерно на 500 млн евро.

Общая же стоимость проекта может достигнуть 23,8 млрд евро, хотя в 2017 году его оценивали всего в 5,8 млрд.