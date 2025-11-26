По всей Англии вводят туристический сбор: что это значит для путешественников

По заявлениям правительства, новый сбор будет «скромным» и распространится на отели, B&Bs, жилье для краткосрочного отдыха и другое платное размещение. Это приведет Англию в соответствие с Шотландией и Уэльсом, где уже движутся к введению подобных налогов.

Министры заявляют, что собранные средства пойдут на развитие транспорта, инфраструктуры и всей туристической экономики. Но инициатива уже столкнулась с сопротивлением со стороны индустрии гостеприимства, которая предупреждает, что она добавит издержки в условиях и без того высоких цен.

Согласно текущим планам, мэры по всей стране смогут устанавливать местный сбор с посетителей и направлять вырученные средства непосредственно в свои регионы.

По словам правительства, доходы могут поддержать обновление транспорта, общественные пространства, культурные программы и улучшение условий для путешественников.

Англия ежегодно принимает более 130 млн ночевок, и власти утверждают, что даже небольшая надбавка может существенно улучшить общественную инфраструктуру и услуги, не увеличивая расходы центрального правительства. Соседние страны уже приняли подобные меры, стремясь увеличить финансирование местных нужд.

В Шотландии Эдинбург вводит туристический налог в размере 5 процентов от стоимости номера за ночь с июля 2026 года. В Уэльсе тем временем местные власти смогут взимать 1,30 фунта стерлингов (1,50 евро) с человека за ночь начиная с апреля 2027 года. Ряд британских лидеров приветствовали инициативу, в том числе мэр Лондона Садик Хан, назвавший меру «прекрасной новостью для Лондона».

«В рамках разработки наших планов по сбору мы будем тесно работать с секторами гостеприимства и туризма, чтобы он приносил максимальную пользу Лондону и нашим замечательным предприятиям», сказал Хан в заявлении.

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам отметил, что такие города, как Барселона и Париж, ежегодно собирают «десятки миллионов» по схожим схемам, и заявил, что собственный сбор поможет финансировать крупные мероприятия и улучшать местную инфраструктуру.

Мэр Манчестера Энди Бёрнэм заявил, что в регионе уже процветает туристическая экономика и что сбор поможет «сохранить устойчивый рост в течение следующего десятилетия».

Поддержку также выразили мэры Западной Англии, Западного Йоркшира, Йорка и Северного Йоркшира, а также Северо-Востока Англии, отметив, что небольшой сбор может укрепить транспорт, профинансировать фестивали и помочь в содержании объектов наследия.

Индустрия гостеприимства выступает против

Не все считают туристические сборы удачным решением. Глава отраслевого объединения UKHospitality Кейт Николлс предупредила, что «разрушительный отпускной налог», по внутренним оценкам, может обойтись обществу до 518 млн фунтов стерлингов (588 млн евро), и эти расходы будут переложены на потребителей.

Если его установить на уровне готовящегося в Эдинбурге сбора с посетителей, то есть 5 процентов от общей стоимости проживания, «это фактически повысит ставку НДС до 27 процентов для работающих людей, которые хотят провести отпуск в Великобритании», сказала она.

Сейчас открыт 12-недельный период консультаций, который завершится 18 февраля. В его рамках рассмотрят, как должны быть устроены туристические сборы в Великобритании, нужна ли на них верхняя планка и какие исключения следует применять.

Исключения будут распространяться на аварийное размещение, приюты для бездомных и зарегистрированные площадки для цыган, ромов и трэвеллеров (участки, где люди ромского или кочевого происхождения могут жить в автодомах или мобильных домах), если они используются как основное место проживания.

По словам правительства, мэры при необходимости смогут добавлять другие местные исключения.

Как Великобритания выглядит на фоне других европейских городов?

Великобритания далеко не первая европейская страна, где взимается туристический налог. Более десятка стран ЕС уже взимают сборы в отдельных городах, от Австрии и Бельгии до Греции и Словении. Обычно они варьируются от 1,50 евро за ночь до процента от счета в отеле и взимаются при заселении или выезде.

Некоторые города пошли дальше. Венеция в 2024 году ввела сбор в 5 евро для однодневных посетителей. В этом году город удвоил его до 10 евро. В Испании Каталония взимает туристический налог с 2012 года, причем для Барселоны действуют повышенные дополнительные надбавки.

Барселона повысила свою надбавку в октябре прошлого года до максимума в 4 евро за ночь. Этим летом городской совет утвердил план поднимать ее на 1 евро в год, пока к 2029 году она не достигнет 8 евро. Эта надбавка добавляется к каталонскому туристическому налогу, который, как ожидается, увеличится до максимума в 7 евро за ночь для пятизвездочных отелей.

Доходы от этих сборов направляются на вполне конкретные нужды. По всей Европе средства от туристических налогов идут на самые разные цели: от защиты окружающей среды до социального жилья, культурных программ и крупных событий.

Британские министры утверждают, что их вариант будет инвестироваться аналогичным образом и, если установить его на разумном уровне, окажет «минимальное влияние» на число посетителей.