Трамп направил спецпосланника в Москву для встречи в Путиным

Euronews 26 ноября, 2025 16:39

Американский лидер Дональд Трамп поручил своим представителям провести встречи с властями России и Украины, чтобы согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети.

По словам президента США, в Москву отправится спецпосланник Стив Уиткофф. Он встретится с Путиным. Министр армии Дэн Дрисколл проведет переговоры с украинской стороной. Трамп также заявил, что в последнюю неделю его команда добилась огромного прогресса на пути к прекращению войны.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский хочет как можно скорее встретиться Трампом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы и завершить работу над мирным планом. Встреча, отмечают СМИ со ссылкой на источники, возможно произойдет 27 ноября.

 "Коалиция решительных" хочет твердых гарантий безопасности для Украины

Во вторник Франция и Великобритания призвали членов "Коалиции решительных" предоставить Украине надежные гарантии безопасности для обеспечения будущего мирного соглашения, в том числе путем ввода войск на территорию страны в составе многонациональных сил.

"Коалиция решительных", объединяющая большинство европейских стран, Турцию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Японию, провела во вторник виртуальную встречу, чтобы обсудить дипломатическую инициативу США по заключению мирного соглашения.

Первоначальный план из 28 пунктов, тайно разработанный официальными лицами США и России, категорически исключал любое присутствие НАТО на украинской земле после войны.

Однако Франция и Великобритания остаются непоколебимыми в своих намерениях, утверждая, что их физическое вооруженное присутствие поможет сдержать новую агрессию.

"Наконец-то появился шанс добиться реального прогресса на пути к хорошему миру. Но абсолютным условием хорошего мира является набор очень надежных гарантий безопасности, а не бумажные гарантии", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в своем вступительном слове.

"Украина получила свою долю обещаний, которые были нарушены в результате последовательных российских агрессий. И настоящие твердые гарантии - это необходимость".

Ранее во вторник Макрон объяснил, что так называемые "силы обеспечения", предусмотренные коалицией, будут развернуты в стратегических точках по всей Украине, таких как Киев и Одесса, после прекращения боевых действий.

"Французские, британские и турецкие солдаты будут присутствовать (там), когда будет подписан мир, чтобы проводить тренировки и операции по обеспечению безопасности", - сказал французский президент в интервью радиостанции RTL.

"Мы никогда не планировали быть на линии фронта"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказал аналогичное мнение, призвав коалицию "укрепить" свои обязательства в отношении перспективных сил.

"Нам необходимо подготовить планирование и финансирование для создания будущих сил Украины, чтобы она могла защитить себя. Многонациональные силы, которые мы готовим, будут жизненно важной частью этого процесса. Наши военные планировщики, которые очень много работали в последние месяцы, будут продолжать работать над готовностью этих сил", - сказал Стармер в своем обращении.

"Мы должны вернуться к этому вопросу с сильными политическими гарантиями, чтобы показать России, что мы серьезно настроены реагировать на любое нарушение. И только если Россия поверит, что мы серьезно реагируем на нарушение, это станет основой прочного мира".

В этом году Франция и Великобритания возглавили призывы к вводу войск на территорию послевоенной Украины - рискованная миссия, которая резко расколола западных союзников. Швеция, Дания и Австралия заявили о своей готовности, в то время как Польша, Греция и Италия выступили против.

В конце встречи, на которой присутствовали представители 35 стран и госсекретарь США Марко Рубио, Макрон объявил, что будет создана "рабочая группа" для окончательного согласования гарантий безопасности и вклада каждого участника.

Группу возглавят Франция и Великобритания, в нее войдут США и Турция.

В своих выступлениях и Макрон, и Стармер подчеркнули необходимость продолжать давление на Москву с помощью санкций и использовать замороженные активы российского Центробанка для поддержки Украины- инициатива, не имеющая прецедента.

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС
Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС (1)

«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных
«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка
Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

