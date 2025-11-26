Трамп направил спецпосланника в Москву для встречи в Путиным

По словам президента США, в Москву отправится спецпосланник Стив Уиткофф. Он встретится с Путиным. Министр армии Дэн Дрисколл проведет переговоры с украинской стороной. Трамп также заявил, что в последнюю неделю его команда добилась огромного прогресса на пути к прекращению войны.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский хочет как можно скорее встретиться Трампом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы и завершить работу над мирным планом. Встреча, отмечают СМИ со ссылкой на источники, возможно произойдет 27 ноября.

"Коалиция решительных" хочет твердых гарантий безопасности для Украины

Во вторник Франция и Великобритания призвали членов "Коалиции решительных" предоставить Украине надежные гарантии безопасности для обеспечения будущего мирного соглашения, в том числе путем ввода войск на территорию страны в составе многонациональных сил.

"Коалиция решительных", объединяющая большинство европейских стран, Турцию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Японию, провела во вторник виртуальную встречу, чтобы обсудить дипломатическую инициативу США по заключению мирного соглашения.

Первоначальный план из 28 пунктов, тайно разработанный официальными лицами США и России, категорически исключал любое присутствие НАТО на украинской земле после войны.

Однако Франция и Великобритания остаются непоколебимыми в своих намерениях, утверждая, что их физическое вооруженное присутствие поможет сдержать новую агрессию.

"Наконец-то появился шанс добиться реального прогресса на пути к хорошему миру. Но абсолютным условием хорошего мира является набор очень надежных гарантий безопасности, а не бумажные гарантии", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в своем вступительном слове.

"Украина получила свою долю обещаний, которые были нарушены в результате последовательных российских агрессий. И настоящие твердые гарантии - это необходимость".

Ранее во вторник Макрон объяснил, что так называемые "силы обеспечения", предусмотренные коалицией, будут развернуты в стратегических точках по всей Украине, таких как Киев и Одесса, после прекращения боевых действий.

"Французские, британские и турецкие солдаты будут присутствовать (там), когда будет подписан мир, чтобы проводить тренировки и операции по обеспечению безопасности", - сказал французский президент в интервью радиостанции RTL.

"Мы никогда не планировали быть на линии фронта"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказал аналогичное мнение, призвав коалицию "укрепить" свои обязательства в отношении перспективных сил.

"Нам необходимо подготовить планирование и финансирование для создания будущих сил Украины, чтобы она могла защитить себя. Многонациональные силы, которые мы готовим, будут жизненно важной частью этого процесса. Наши военные планировщики, которые очень много работали в последние месяцы, будут продолжать работать над готовностью этих сил", - сказал Стармер в своем обращении.

"Мы должны вернуться к этому вопросу с сильными политическими гарантиями, чтобы показать России, что мы серьезно настроены реагировать на любое нарушение. И только если Россия поверит, что мы серьезно реагируем на нарушение, это станет основой прочного мира".

В этом году Франция и Великобритания возглавили призывы к вводу войск на территорию послевоенной Украины - рискованная миссия, которая резко расколола западных союзников. Швеция, Дания и Австралия заявили о своей готовности, в то время как Польша, Греция и Италия выступили против.

В конце встречи, на которой присутствовали представители 35 стран и госсекретарь США Марко Рубио, Макрон объявил, что будет создана "рабочая группа" для окончательного согласования гарантий безопасности и вклада каждого участника.

Группу возглавят Франция и Великобритания, в нее войдут США и Турция.

В своих выступлениях и Макрон, и Стармер подчеркнули необходимость продолжать давление на Москву с помощью санкций и использовать замороженные активы российского Центробанка для поддержки Украины- инициатива, не имеющая прецедента.