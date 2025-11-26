Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Страны ЕС и Европарламент согласовали новые правила обращения с домашними животными. Впервые в истории появятся единые стандарты содержания и система отслеживания, которая должна перекрыть пути нелегальной торговли щенками и котятами.

Главный пункт — обязательное микрочипирование и регистрация по всему союзу. Предложение несколько раз почти проваливалось из-за юридических споров, но в итоге вошло в финальный текст с небольшими исключениями.

Министр сельского хозяйства Дании Якоб Йенсен назвал договорённость «первой в своём роде» и шагом, которого ждали многие годы. В Европарламенте подчеркнули, что новые правила «затруднят жизнь тем, кто скрывается за быстрым заработком на животных».

Защитники животных не скрывают эмоций. Организация Four Paws заявила, что это «начало конца нелегальной торговли» в ЕС. По их оценке, тысячи щенков ежегодно попадали на рынок без контроля происхождения, вакцинации и условий содержания.

На фоне других инициатив по животным, которые утонули в тысячах поправок, этот документ прошёл почти стремительно. Финальное утверждение ещё впереди, но после сегодняшнего согласования его считают фактически решённым.

Если кратко — кошки и собаки стали редким случаем, когда Европа сказала “да” почти единогласно.