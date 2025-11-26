Премьер-министр признала, что СЗК "в некоторой степени" нарушил устоявшуюся коалиционную практику - не поддерживать предложения, внесенные оппозицией. По ее словам, партия, вероятно, предварительно просчитала соотношение голосов в Сейме, чтобы министр не был уволен.

По словам Силини, вопросы о стабильности коалиции звучат с момента ее формирования, однако нынешний состав готовит уже третий бюджет. Премьер-министр подчеркнула, что при текущем распределении мандатов непросто предоставить политикам большую свободу действий, однако это побуждает всех партнеров сосредоточиться на ключевых целях, поскольку они понимают, насколько важно работать сообща.

Силиня указала, что у каждой партии в коалиции свой круг избирателей. "Новое Единство" относится к группе Европейской народной партии, поэтому для этой партии важно действовать в соответствии со стратегическими целями Европы.

Премьер подчеркнула, что позиции партнеров по коалиции не всегда совпадают, но всем важно обеспечить принятие бюджета на следующий год, чтобы самоуправления могли выплачивать зарплаты и планировать свою работу. Пока существуют объединяющие коалицию элементы, совместная работа возможна, добавила она.

Несовпадение мнений - нормальное явление в демократической стране, и этому стоит радоваться, поскольку авторитарный режим, где все говорят в один голос, был бы хуже, продолжила Силиня. При этом она отметила, что предвыборная кампания началась рано, что усложняет работу. Премьер-министр пообещала сделать все возможное, чтобы общество меньше размышляло о коалиции и больше концентрировалось на способности правительства обеспечивать прозрачность расходов и достигать конкретных целей.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сначала коалиция должна сосредоточиться на принятии государственного бюджета на следующий год, а уже затем - решать внутренние вопросы. Он отметил, что общество ожидает дееспособного правительства до дня выборов, и подчеркнул, что существует множество решений, которые должны приниматься как оперативно, так и стратегически.

Политические партии могут иметь принципиально противоположные позиции и каждая несет ответственность перед своими избирателями, добавил президент. При этом коммуникация и поиск решений должны проходить через переговоры для выработки конкретных решений в таких сферах, как экономика, оборона, безопасность, образование, здравоохранение и культура.