В демократической стране так бывает: Силиня видит признаки сплочения коалиции

26 ноября, 2025 17:25

Новости Латвии

LETA

Регулярные вопросы о том, насколько долго продержится коалиция, сплотили ее, заявила журналистам в среду премьер-министр Эвика Силиня. Комментируя ситуацию, когда двое депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) решили поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные"), Силиня подчеркнула, что главным остается результат и то, что министр продолжает исполнять свои обязанности.

Премьер-министр признала, что СЗК "в некоторой степени" нарушил устоявшуюся коалиционную практику - не поддерживать предложения, внесенные оппозицией. По ее словам, партия, вероятно, предварительно просчитала соотношение голосов в Сейме, чтобы министр не был уволен.

По словам Силини, вопросы о стабильности коалиции звучат с момента ее формирования, однако нынешний состав готовит уже третий бюджет. Премьер-министр подчеркнула, что при текущем распределении мандатов непросто предоставить политикам большую свободу действий, однако это побуждает всех партнеров сосредоточиться на ключевых целях, поскольку они понимают, насколько важно работать сообща.

Силиня указала, что у каждой партии в коалиции свой круг избирателей. "Новое Единство" относится к группе Европейской народной партии, поэтому для этой партии важно действовать в соответствии со стратегическими целями Европы.

Премьер подчеркнула, что позиции партнеров по коалиции не всегда совпадают, но всем важно обеспечить принятие бюджета на следующий год, чтобы самоуправления могли выплачивать зарплаты и планировать свою работу. Пока существуют объединяющие коалицию элементы, совместная работа возможна, добавила она.

Несовпадение мнений - нормальное явление в демократической стране, и этому стоит радоваться, поскольку авторитарный режим, где все говорят в один голос, был бы хуже, продолжила Силиня. При этом она отметила, что предвыборная кампания началась рано, что усложняет работу. Премьер-министр пообещала сделать все возможное, чтобы общество меньше размышляло о коалиции и больше концентрировалось на способности правительства обеспечивать прозрачность расходов и достигать конкретных целей.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сначала коалиция должна сосредоточиться на принятии государственного бюджета на следующий год, а уже затем - решать внутренние вопросы. Он отметил, что общество ожидает дееспособного правительства до дня выборов, и подчеркнул, что существует множество решений, которые должны приниматься как оперативно, так и стратегически.

Политические партии могут иметь принципиально противоположные позиции и каждая несет ответственность перед своими избирателями, добавил президент. При этом коммуникация и поиск решений должны проходить через переговоры для выработки конкретных решений в таких сферах, как экономика, оборона, безопасность, образование, здравоохранение и культура.

Обновлено: 21:25 26.11.2025
Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

