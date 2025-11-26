Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

«Должна смотреть по сторонам»: водитель сбил женщину на переходе и скрылся

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 17:41

Важно 0 комментариев

Facebook

В Иманте 26 ноября на пешеходном переходе сбили женщину, после чего водитель уехал, не дожидаясь полиции. Пострадавшую доставили в больницу, а нарушителя призывают самостоятельно сообщить о произошедшем.

Авария произошла около 13:40 возле пересечения улиц Клейсту и проспекта Курземес. Свидетели рассказали, что водитель после наезда ненадолго остановился, сделал женщине замечание, что она «должна смотреть по сторонам», и затем скрылся.

О происшествии сообщила местная жительница, уточнив, что женщину госпитализировали, и призвала виновника ДТП добровольно прийти в полицию.

"Водителю, который сегодня (26.11.2025) около 13:40 на пешеходном переходе у Kleistu / Kurzemes prospekts сбил женщину и «научил» смотреть по сторонам и, похоже, решил, что этого достаточно, чтобы уехать: женщина сейчас в больнице, а у тебя есть редкая возможность проявить сознательность и прийти самому".

Пользователи соцсетей выражают сомнения, что водитель сам объявится, напоминая о прошлых случаях, когда нарушители пытались избежать ответственности, рассчитывая на отсутствие камер и свидетелей.

В комментариях также отмечают, что полиция нередко быстро находит скрывшихся водителей, если известен номер автомобиля. Очевидцев призывают передать правоохранителям любую информацию, которая поможет установить личность участника ДТП.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС
Важно

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС (1)

Так и есть: Европа закупает товаров у России на сумму большую, чем помощь Украине
Важно

Так и есть: Европа закупает товаров у России на сумму большую, чем помощь Украине (3)

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:20 26.11.2025
Эстония: ух ты — в Тарту и Вильянди дешевеет отопление!
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: на бесплатные занятия спортом приглашают всех
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: время пешеходов-невидимок
Sfera.lv 6 часов назад
Франция: иски против AliExpress и Joom
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: пилить иль не пилить рельсы — вот в чём вопрос…
Sfera.lv 9 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 10 часов назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Кино: «Пик», пролоббированный Трампом
Sfera.lv 13 часов назад

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Читать
Загрузка

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Читать

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

Азбука здоровья 19:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Читать

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

Читать

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Читать

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы

ЧП и криминал 18:33

ЧП и криминал 0 комментариев

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

Читать