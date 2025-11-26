«Должна смотреть по сторонам»: водитель сбил женщину на переходе и скрылся

Авария произошла около 13:40 возле пересечения улиц Клейсту и проспекта Курземес. Свидетели рассказали, что водитель после наезда ненадолго остановился, сделал женщине замечание, что она «должна смотреть по сторонам», и затем скрылся.

О происшествии сообщила местная жительница, уточнив, что женщину госпитализировали, и призвала виновника ДТП добровольно прийти в полицию.

"Водителю, который сегодня (26.11.2025) около 13:40 на пешеходном переходе у Kleistu / Kurzemes prospekts сбил женщину и «научил» смотреть по сторонам и, похоже, решил, что этого достаточно, чтобы уехать: женщина сейчас в больнице, а у тебя есть редкая возможность проявить сознательность и прийти самому".

Пользователи соцсетей выражают сомнения, что водитель сам объявится, напоминая о прошлых случаях, когда нарушители пытались избежать ответственности, рассчитывая на отсутствие камер и свидетелей.

В комментариях также отмечают, что полиция нередко быстро находит скрывшихся водителей, если известен номер автомобиля. Очевидцев призывают передать правоохранителям любую информацию, которая поможет установить личность участника ДТП.