Убытки почти 111 миллионов евро: плохая погода дорого стоила фермерам

26 ноября, 2025

LETA

До завершения чрезвычайной ситуации 4 ноября латвийские фермеры подали сведения о площадях, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий — в общей сложности 95 295 гектаров. Предварительный размер убытков оценивается в 110,95 млн евро, сообщило Министерство земледелия.

Из-за проливных дождей к 4 ноября были повреждены 92 975 гектаров сельскохозяйственных культур — зерновых, масличных, бобовых, лугов, а также фруктовых и овощных культур. Больше всего пострадали посевы озимой пшеницы, многолетних лугов, овса, гороха и яровой пшеницы. Предварительные убытки от дождей составляют 88,45 млн евро.

От весенних заморозков пострадали ещё 2 320 гектаров ягодных и плодовых насаждений. Больше всего ущерба нанесено посадкам чёрной смородины, яблонь, голубики, облепихи и грушевых садов. Убытки от заморозков оцениваются в 22,5 млн евро.

Министерство подчёркивает, что важно учитывать не только фактические повреждённые или не засеянные площади, но и другие факторы, такие как качество урожая, низкие закупочные цены и дополнительные трудности. Неблагоприятная погода привела к тому, что значительная часть урожая пшеницы 2025 года утратила продовольственное качество и теперь соответствует лишь требованиям кормового зерна. Это снижает рыночную цену и усиливает финансовое давление на фермеров.

Если в последние четыре года примерно 77% урожая пшеницы соответствовало продовольственным стандартам, то в 2025 году этот показатель упал до 40%, а доля кормового зерна выросла до 60%.

Продовольственное качество в этом году имеют:
– 62% урожая ржи (ранее 74%),
– 1% ячменя (ранее 5%),
– 19% овса (ранее 57%).

Напомним, что с 5 августа по 4 ноября по всей стране действовала чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве. С мая 2025 года затяжные дожди приводили к затоплению полей, снижению урожайности и качественных показателей, а часть посевов была полностью уничтожена.

По данным Министерства земледелия, Еврокомиссия в конце сентября приняла решение выделить Латвии 4,2 млн евро экстренной помощи для смягчения последствий неблагоприятной погоды.

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка
Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных
«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

