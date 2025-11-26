Убытки почти 111 миллионов евро: плохая погода дорого стоила фермерам

Из-за проливных дождей к 4 ноября были повреждены 92 975 гектаров сельскохозяйственных культур — зерновых, масличных, бобовых, лугов, а также фруктовых и овощных культур. Больше всего пострадали посевы озимой пшеницы, многолетних лугов, овса, гороха и яровой пшеницы. Предварительные убытки от дождей составляют 88,45 млн евро.

От весенних заморозков пострадали ещё 2 320 гектаров ягодных и плодовых насаждений. Больше всего ущерба нанесено посадкам чёрной смородины, яблонь, голубики, облепихи и грушевых садов. Убытки от заморозков оцениваются в 22,5 млн евро.

Министерство подчёркивает, что важно учитывать не только фактические повреждённые или не засеянные площади, но и другие факторы, такие как качество урожая, низкие закупочные цены и дополнительные трудности. Неблагоприятная погода привела к тому, что значительная часть урожая пшеницы 2025 года утратила продовольственное качество и теперь соответствует лишь требованиям кормового зерна. Это снижает рыночную цену и усиливает финансовое давление на фермеров.

Если в последние четыре года примерно 77% урожая пшеницы соответствовало продовольственным стандартам, то в 2025 году этот показатель упал до 40%, а доля кормового зерна выросла до 60%.

Продовольственное качество в этом году имеют:

– 62% урожая ржи (ранее 74%),

– 1% ячменя (ранее 5%),

– 19% овса (ранее 57%).

Напомним, что с 5 августа по 4 ноября по всей стране действовала чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве. С мая 2025 года затяжные дожди приводили к затоплению полей, снижению урожайности и качественных показателей, а часть посевов была полностью уничтожена.

По данным Министерства земледелия, Еврокомиссия в конце сентября приняла решение выделить Латвии 4,2 млн евро экстренной помощи для смягчения последствий неблагоприятной погоды.