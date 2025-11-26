Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ситуация в центре для детей неприемлема: проверка раскрыла неприглядную сторону

26 ноября, 2025

Омбудсмен Карина Палкова в заключении о работе центра поддержки семьи «Lejasstrazdi» указала на выявленные, существенные и систематические нарушения прав детей. По её словам, такие действия — в данном случае бездействие — свидетельствуют о длительном невыполнении обязанностей и серьёзно ставят под угрозу безопасность, развитие и благополучие детей, сообщает TV3.

«Ответственные должностные лица администрации, несмотря на неоднократные указания и рекомендации, не обеспечили функционирование учреждения в соответствии с нормативными актами», — говорится в сообщении омбудсмена для СМИ.

На следующей неделе омбудсмен встретится с председателем думы Добельского края, чтобы согласовать оперативные меры для улучшения ситуации. В заключении отмечено, что в центре по-прежнему нет квалифицированного руководства и персонала. Также не хватает социальных работников с соответствующим образованием и опытом, детям не обеспечена безопасная среда. В учреждении выявлены повышенные риски взаимного насилия. Несколько детей употребляют психоактивные вещества, бродяжничают и совершают правонарушения. Кроме того, нет уверенности, что детям предоставлен доступ к психологу.

Одновременно надзор со стороны органов опеки недостаточен и местами формален. Нет полной документации о личных вещах детей и решениях, касающихся их безопасности и интересов. Надлежащим образом не задокументировано обеспечение права детей на контакты с семьёй. Несколько детей после окончания уроков не возвращаются в центр, а находятся в неизвестных местах, и учреждение не осуществляет эффективного контроля.

«Ситуация в Центре поддержки семьи “Lejasstrazdi” неприемлема и длительное время не соответствует стандартам защиты прав ребёнка. Дети имеют право на безопасную, стабильную и поддерживающую среду, однако сейчас они сталкиваются с постоянными рисками и отсутствием базовых услуг. Бездействие самоуправления в этой сфере носит систематический характер и требует оценки ответственности. Заключение направлено сегодня, чтобы компетентные учреждения наконец предприняли действия и обеспечили детям условия, предусмотренные законом», — сказала Карина Палкова, омбудсмен.

В письме министру умного управления и регионального развития (Раймондсу Чударам, JV) омбудсмен просит начать проверку работы самоуправления Добельского края, оценив соответствие действий ответственных должностных лиц нормам о защите прав детей. О заключении омбудсмена проинформировано также Министерство благосостояния.

Одновременно самоуправлению Добельского края предложено рассмотреть возможность поручить оказание долгосрочной социальной опеки и реабилитации другому поставщику услуг, который мог бы обеспечить более профессиональное качество работы.

Компетентные учреждения должны до 19 декабря 2025 года сообщить омбудсмену о принятых или планируемых мерах по выполнению рекомендаций, указав также сроки их реализации.

Омбудсмен заключает, что выявленные недостатки — это не отдельные случаи, а систематические нарушения. Это указывает на слабую внутреннюю организацию работы, недостаточную профессиональную подготовку и отсутствие должного руководственного контроля.

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка
Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

«Наносят удары ногами и кулаками, кусают жертв»: в Германии всплеск насилия человеков из… стран-убежищ
«Наносят удары ногами и кулаками, кусают жертв»: в Германии всплеск насилия человеков из… стран-убежищ

«Юридически Украина сдаст эти территории в аренду»: Раев объяснил мирный план
«Юридически Украина сдаст эти территории в аренду»: Раев объяснил мирный план

Обновлено: 02:25 27.11.2025
«Наносят удары ногами и кулаками, кусают жертв»: в Германии всплеск насилия человеков из… стран-убежищ

Насилие на железнодорожных вокзалах Германии вновь возросло. Об этом говорится в опубликованном ежегодном отчете Федеральной полиции за 2024 год. По сравнению с предыдущим годом число преступлений с применением насилия увеличилось на 6 %, а по сравнению с 2019‑м - на 51 %. Всего зарегистрировано 27 160 насильственных преступлений на вокзалах и в поездах. Под пристальным вниманием полиции всё чаще приходится держать не только крупные города, но и небольшие, а также сельские станции.

Насилие на железнодорожных вокзалах Германии вновь возросло. Об этом говорится в опубликованном ежегодном отчете Федеральной полиции за 2024 год. По сравнению с предыдущим годом число преступлений с применением насилия увеличилось на 6 %, а по сравнению с 2019‑м - на 51 %. Всего зарегистрировано 27 160 насильственных преступлений на вокзалах и в поездах. Под пристальным вниманием полиции всё чаще приходится держать не только крупные города, но и небольшие, а также сельские станции.

Загрузка

«Разрушить и подчинить Украину»: Браже ясно видит цель России на переговорах

Справедливое и длительное мирное решение должно гарантировать, что Россия не сможет возобновить агрессию против Украины, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду совместно с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой приняла участие в экстренном заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС) в Киеве.

Справедливое и длительное мирное решение должно гарантировать, что Россия не сможет возобновить агрессию против Украины, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду совместно с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой приняла участие в экстренном заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС) в Киеве.

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня концептуально поддержала в первом чтении поправки к закону, которые предусматривают, что временный вид на жительство иностранцу может быть аннулирован, если он в течение года совершил три административных правонарушения.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня концептуально поддержала в первом чтении поправки к закону, которые предусматривают, что временный вид на жительство иностранцу может быть аннулирован, если он в течение года совершил три административных правонарушения.

Готово на 95%: когда 7-ой трамвай поедет по новым рельсам?

Строительство продления трамвайной линии № 7 продолжается, и к концу ноября уже выполнена значительная часть запланированных работ. Наиболее сложные и трудоемкие этапы — укладка трамвайных путей и асфальтирование проезжей части — практически завершены, тогда как работы по возведению диспетчерского здания и инженерных сетей, обеспечивающих его работу, продолжаются.

Строительство продления трамвайной линии № 7 продолжается, и к концу ноября уже выполнена значительная часть запланированных работ. Наиболее сложные и трудоемкие этапы — укладка трамвайных путей и асфальтирование проезжей части — практически завершены, тогда как работы по возведению диспетчерского здания и инженерных сетей, обеспечивающих его работу, продолжаются.

Строительство Rail Baltica засекречено: ни общество, ни депутаты не узнают

Министерство сообщения подготовило закрытый отчёт о сроках строительства первой очереди Rail Baltica и капитальных расходах по проекту, однако его содержание не предоставляется ни депутатам, ни общественности под предлогом наличия «чувствительной информации».

Министерство сообщения подготовило закрытый отчёт о сроках строительства первой очереди Rail Baltica и капитальных расходах по проекту, однако его содержание не предоставляется ни депутатам, ни общественности под предлогом наличия «чувствительной информации».

Трамп направил спецпосланника в Москву для встречи в Путиным

Американский лидер Дональд Трамп поручил своим представителям провести встречи с властями России и Украины, чтобы согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети.

Американский лидер Дональд Трамп поручил своим представителям провести встречи с властями России и Украины, чтобы согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети.

