Ситуация в центре для детей неприемлема: проверка раскрыла неприглядную сторону

«Ответственные должностные лица администрации, несмотря на неоднократные указания и рекомендации, не обеспечили функционирование учреждения в соответствии с нормативными актами», — говорится в сообщении омбудсмена для СМИ.

На следующей неделе омбудсмен встретится с председателем думы Добельского края, чтобы согласовать оперативные меры для улучшения ситуации. В заключении отмечено, что в центре по-прежнему нет квалифицированного руководства и персонала. Также не хватает социальных работников с соответствующим образованием и опытом, детям не обеспечена безопасная среда. В учреждении выявлены повышенные риски взаимного насилия. Несколько детей употребляют психоактивные вещества, бродяжничают и совершают правонарушения. Кроме того, нет уверенности, что детям предоставлен доступ к психологу.

Одновременно надзор со стороны органов опеки недостаточен и местами формален. Нет полной документации о личных вещах детей и решениях, касающихся их безопасности и интересов. Надлежащим образом не задокументировано обеспечение права детей на контакты с семьёй. Несколько детей после окончания уроков не возвращаются в центр, а находятся в неизвестных местах, и учреждение не осуществляет эффективного контроля.

«Ситуация в Центре поддержки семьи “Lejasstrazdi” неприемлема и длительное время не соответствует стандартам защиты прав ребёнка. Дети имеют право на безопасную, стабильную и поддерживающую среду, однако сейчас они сталкиваются с постоянными рисками и отсутствием базовых услуг. Бездействие самоуправления в этой сфере носит систематический характер и требует оценки ответственности. Заключение направлено сегодня, чтобы компетентные учреждения наконец предприняли действия и обеспечили детям условия, предусмотренные законом», — сказала Карина Палкова, омбудсмен.

В письме министру умного управления и регионального развития (Раймондсу Чударам, JV) омбудсмен просит начать проверку работы самоуправления Добельского края, оценив соответствие действий ответственных должностных лиц нормам о защите прав детей. О заключении омбудсмена проинформировано также Министерство благосостояния.

Одновременно самоуправлению Добельского края предложено рассмотреть возможность поручить оказание долгосрочной социальной опеки и реабилитации другому поставщику услуг, который мог бы обеспечить более профессиональное качество работы.

Компетентные учреждения должны до 19 декабря 2025 года сообщить омбудсмену о принятых или планируемых мерах по выполнению рекомендаций, указав также сроки их реализации.

Омбудсмен заключает, что выявленные недостатки — это не отдельные случаи, а систематические нарушения. Это указывает на слабую внутреннюю организацию работы, недостаточную профессиональную подготовку и отсутствие должного руководственного контроля.