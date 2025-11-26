«Разрушить и подчинить Украину»: Браже ясно видит цель России на переговорах

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, заседание созвала верховный представитель ЕС Кая Каллас. Цель встречи - совместно с министрами иностранных дел Украины и стран ЕС обсудить усилия по достижению мира в Украине, в том числе после переговоров лидеров США, Украины и Европы 23 ноября, а также после переговоров на высшем уровне в Женеве. Кроме того, министры рассмотрели прогресс по 20-му туру санкций ЕС.

Браже подчеркнула, что Украина должна участвовать во всех переговорах и обсуждениях решений, касающихся ее будущего, и что ее роль является определяющей при принятии любого решения. Министр иностранных дел Латвии отметила, что заслуживают положительной оценки переговоры между США и Украиной, а также участие европейских стран, поддерживающих мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

Справедливое и длительное мирное решение должно гарантировать суверенитет Украины, ее сильное, демократическое и устойчивое развитие, а также право самостоятельно определять внешнеполитический и конституционный курс, включая возможное присоединение к ЕС и НАТО, подчеркнула Браже. По ее мнению, остановить агрессора можно только через стратегию "мир через силу", подразумевающую максимальное экономическое, военное и политическое давление на Россию.

"Сейчас нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, это подтверждают ее целенаправленные и все более агрессивные ночные бомбардировки украинских городов, при которых гибнут и получают ранения невинные мирные жители, в том числе дети", - сказала Браже.

Она отметила, что цель России ясна и неизменна: она хочет через так называемые мирные переговоры добиться того, чего ей не удалось на поле боя - разрушить и подчинить Украину, расколоть и ослабить НАТО, изменить отношения Европы и США и сократить поддержку Украины. Министр иностранных дел Латвии добавила, что России это не удастся.

В заключение министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Латвия вместе с союзниками продолжит использовать все возможные платформы и каналы для обеспечения дипломатической поддержки Украине.