Готово на 95%: когда 7-ой трамвай поедет по новым рельсам?

26 ноября, 2025 20:36

LETA

Строительство продления трамвайной линии № 7 продолжается, и к концу ноября уже выполнена значительная часть запланированных работ. Наиболее сложные и трудоемкие этапы — укладка трамвайных путей и асфальтирование проезжей части — практически завершены, тогда как работы по возведению диспетчерского здания и инженерных сетей, обеспечивающих его работу, продолжаются.

Трамвайные пути построены на 95 % — проложено около 3800 метров из 4000 запланированных. Асфальтирование проезжей части выполнено на том же уровне (приблизительно 27 400 м²), а велодорожка готова на 80 % (около 4000 м²). Опоры контактной сети установлены на 92 %, а сама система подвески контактной сети — на 10 %.

Хороший прогресс достигнут и в других работах: мощение остановок и зоны транспортно-пересадочного узла выполнено на 70 %, строительство платформ на основных участках трассы — на 75 %.

В диспетчерском пункте, фундамент которого в июле был заложен с «капсулой времени», выполнено около половины запланированных работ. Кроме того, завершено строительство новой тяговой подстанции, которая будет обеспечивать движение общественного транспорта как в транспортно-пересадочном узле, так и на продленном участке линии.

Объект осмотрели представители Rīgas satiksme, подрядчик CBF SIA Binders, а также Рижская дума и Министерство сообщения, ознакомившись с ходом строительства и обсудив дальнейшие шаги.

Общая длина продления трамвайной линии № 7 составит 2,2 километра. На участке у пересечения улиц Латгалес и Вишкю создается транспортно-пересадочный узел с новым диспетчерским зданием и подъездными путями для общественного транспорта с обеих улиц. Также ведутся работы по благоустройству территории: устанавливаются навесы, указатели, информационные табло, высаживаются растения и монтируется уличное освещение. Продление маршрута троллейбуса № 15 по улице Вишкю будет осуществлено на участке длиной 300 метров.

Завершение строительства планируется к маю 2026 года. На разработку проекта, строительные работы и авторский надзор заключен договор с CBF SIA Binders на сумму 28 349 687,19 евро без НДС. Строительный надзор осуществляет SIA BaltLine Globe по договору на 46 500 евро без НДС.

Ситуация в центре для детей неприемлема: проверка раскрыла неприглядную сторону
Важно

Ситуация в центре для детей неприемлема: проверка раскрыла неприглядную сторону

«Юридически Украина сдаст эти территории в аренду»: Раев объяснил мирный план
Важно

«Юридически Украина сдаст эти территории в аренду»: Раев объяснил мирный план

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Наносят удары ногами и кулаками, кусают жертв»: в Германии всплеск насилия человеков из… стран-убежищ

Насилие на железнодорожных вокзалах Германии вновь возросло. Об этом говорится в опубликованном ежегодном отчете Федеральной полиции за 2024 год. По сравнению с предыдущим годом число преступлений с применением насилия увеличилось на 6 %, а по сравнению с 2019‑м - на 51 %. Всего зарегистрировано 27 160 насильственных преступлений на вокзалах и в поездах. Под пристальным вниманием полиции всё чаще приходится держать не только крупные города, но и небольшие, а также сельские станции.

Загрузка

«Разрушить и подчинить Украину»: Браже ясно видит цель России на переговорах

Справедливое и длительное мирное решение должно гарантировать, что Россия не сможет возобновить агрессию против Украины, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду совместно с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой приняла участие в экстренном заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС) в Киеве.

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня концептуально поддержала в первом чтении поправки к закону, которые предусматривают, что временный вид на жительство иностранцу может быть аннулирован, если он в течение года совершил три административных правонарушения.

Строительство Rail Baltica засекречено: ни общество, ни депутаты не узнают

Министерство сообщения подготовило закрытый отчёт о сроках строительства первой очереди Rail Baltica и капитальных расходах по проекту, однако его содержание не предоставляется ни депутатам, ни общественности под предлогом наличия «чувствительной информации».

Ситуация в центре для детей неприемлема: проверка раскрыла неприглядную сторону

Омбудсмен Карина Палкова в заключении о работе центра поддержки семьи «Lejasstrazdi» указала на выявленные, существенные и систематические нарушения прав детей. По её словам, такие действия — в данном случае бездействие — свидетельствуют о длительном невыполнении обязанностей и серьёзно ставят под угрозу безопасность, развитие и благополучие детей, сообщает TV3.

Трамп направил спецпосланника в Москву для встречи в Путиным

Американский лидер Дональд Трамп поручил своим представителям провести встречи с властями России и Украины, чтобы согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети.

