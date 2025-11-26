Готово на 95%: когда 7-ой трамвай поедет по новым рельсам?

Трамвайные пути построены на 95 % — проложено около 3800 метров из 4000 запланированных. Асфальтирование проезжей части выполнено на том же уровне (приблизительно 27 400 м²), а велодорожка готова на 80 % (около 4000 м²). Опоры контактной сети установлены на 92 %, а сама система подвески контактной сети — на 10 %.

Хороший прогресс достигнут и в других работах: мощение остановок и зоны транспортно-пересадочного узла выполнено на 70 %, строительство платформ на основных участках трассы — на 75 %.

В диспетчерском пункте, фундамент которого в июле был заложен с «капсулой времени», выполнено около половины запланированных работ. Кроме того, завершено строительство новой тяговой подстанции, которая будет обеспечивать движение общественного транспорта как в транспортно-пересадочном узле, так и на продленном участке линии.

Объект осмотрели представители Rīgas satiksme, подрядчик CBF SIA Binders, а также Рижская дума и Министерство сообщения, ознакомившись с ходом строительства и обсудив дальнейшие шаги.

Общая длина продления трамвайной линии № 7 составит 2,2 километра. На участке у пересечения улиц Латгалес и Вишкю создается транспортно-пересадочный узел с новым диспетчерским зданием и подъездными путями для общественного транспорта с обеих улиц. Также ведутся работы по благоустройству территории: устанавливаются навесы, указатели, информационные табло, высаживаются растения и монтируется уличное освещение. Продление маршрута троллейбуса № 15 по улице Вишкю будет осуществлено на участке длиной 300 метров.

Завершение строительства планируется к маю 2026 года. На разработку проекта, строительные работы и авторский надзор заключен договор с CBF SIA Binders на сумму 28 349 687,19 евро без НДС. Строительный надзор осуществляет SIA BaltLine Globe по договору на 46 500 евро без НДС.