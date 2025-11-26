Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Юридически Украина сдаст эти территории в аренду»: Раев объяснил мирный план (2)

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 18:03

Важно 2 комментариев

После того как США представили свой 28-пунктный мирный план по прекращению войны в Украине, который раскритиковали за чрезмерную уступчивость Москве, европейские государства подготовили свою версию документа. Ситуацию прокомментировал на TV24 в передаче «О войне в Украине» Игорь Раев, депутат Сейма (вне фракций), парламентский секретарь МВД и полковник запаса НВС.

Любопытная деталь касается самого важного вопроса — территориального урегулирования. В рамках европейского подхода предполагается, что Путину, возможно, пришлось бы платить аренду за так называемые «оккупированные территории», что было бы для него унизительным и крайне трудно объяснимым российскому обществу.

«Да, это было бы унизительно для Путина, и ему пришлось бы как-то объяснять, почему он регулярно выплачивает средства за территории, которые внесены в Конституцию России как часть её суверенной территории. В российском информационном пространстве это выглядело бы крайне неудачно», — Раев подробнее объяснил юридические детали этого пункта плана.

Как отмечает The Telegraph, европейский проект существенно отличается от американского и во многом более выгоден Украине. Американские предложения подверглись широкой критике за то, что они слишком благоприятны Кремлю — в них предусматривается передача России значительных территорий, сокращение численности украинской армии и запрет на размещение войск НАТО на территории Украины.

Одно из ключевых различий между европейским и американским документами — требование не устанавливать никаких ограничений на численность вооружённых сил Украины.

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

