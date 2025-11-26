Любопытная деталь касается самого важного вопроса — территориального урегулирования. В рамках европейского подхода предполагается, что Путину, возможно, пришлось бы платить аренду за так называемые «оккупированные территории», что было бы для него унизительным и крайне трудно объяснимым российскому обществу.

«Да, это было бы унизительно для Путина, и ему пришлось бы как-то объяснять, почему он регулярно выплачивает средства за территории, которые внесены в Конституцию России как часть её суверенной территории. В российском информационном пространстве это выглядело бы крайне неудачно», — Раев подробнее объяснил юридические детали этого пункта плана.

Как отмечает The Telegraph, европейский проект существенно отличается от американского и во многом более выгоден Украине. Американские предложения подверглись широкой критике за то, что они слишком благоприятны Кремлю — в них предусматривается передача России значительных территорий, сокращение численности украинской армии и запрет на размещение войск НАТО на территории Украины.

Одно из ключевых различий между европейским и американским документами — требование не устанавливать никаких ограничений на численность вооружённых сил Украины.