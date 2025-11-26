«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

В муниципалитете собираются создать централизованные Центры социальных услуг и социальной помощи. Вместо нынешних десяти центров после реформы останутся три — в Пардаугаве, в Зиемельском и Латгальском предместье. Администрирование договоров о социальных услугах предполагается передать Департаменту благосостояния.

Городская дума рассчитывает, что сотрудники социальной службы, работая в одном месте, смогут помогать всем клиентам — как записавшимся заранее, так и тем, кто приходит без записи.

«Сотрудники службы смогут меньше заниматься бюрократическими задачами, которые перейдут в департамент, и больше времени уделять своей основной работе — работе с клиентами, социальным услугам и социальной помощи, что является их главной миссией. А жители выиграют от того, что им больше не придётся ходить по кабинетам», — пояснил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис («Новое Единство»).

Для жителей социальных домов будут организованы выездные приёмы раз в неделю. С середины следующего года планируется ввести также новую услугу — первичную дистанционную консультацию, чтобы люди могли получать нужную информацию удалённо.

«Клиент сможет из дома подключиться к консультации через Smart-ID или eParaksts. Он узнает, какие документы нужно подать, и сможет отправить их электронно. Думаю, что в ходе той же консультации сотрудник сможет ему с этим помочь», — рассказал руководитель Рижской социальной службы Андрис Изинкевич.

В последние годы спрос на социальные услуги в Риге вырос. В прошлом году их получили почти 35 000 человек — это вдвое больше, чем десять лет назад.