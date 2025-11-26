Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

26 ноября, 2025 18:50

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Сегодня Литва делает решительный шаг вперёд. Мы решили расширить пакет поддержки принимающей страны и взять на себя все расходы, связанные с содержанием американских войск в нашей стране», — заявил министр в среду.

Новый пакет является бессрочным и распространяется на все силы США, размещённые в Литве. (...) Это показывает, что США остаются нашим стратегическим союзником и вместе с Литвой противостоят всем угрозам», — добавил он.

Для американских военнослужащих на полигоне построены три казармы, многофункциональный центр со спортзалом и учебными классами, столовые, пункт технического обслуживания, вертолётные площадки и другие объекты. Строительство и монтаж инфраструктуры обошлись более чем в 240 млн евро.

«Инвестиции, общая стоимость которых превышает 240 млн евро, наглядно свидетельствуют о серьёзном отношении к обороне и безопасности. Мы не просто говорим, но и инвестируем, создаём лучшие возможности, улучшаем материально-техническую базу, условия для обучения и жизни», — отметил министр на полигоне в Пабраде.

Во время церемонии, перед символическим перерезанием ленточки, Каунас вручил медали Системы обороны Литвы послу США в НАТО Мэтью Уитакеру и послу США в Литве Каре Макдональд, принявшим участие в мероприятии.

Уитакер был награждён за вклад в укрепление стратегического оборонного сотрудничества между США и Литвой, лидерство и вклад в формирование благоприятной для Литвы политики НАТО и США, обеспечение активной роли Альянса в защите восточных границ НАТО.

Награда Макдональд присуждена за достижения в укреплении стратегического двустороннего оборонного сотрудничества между США и Литвой и за вклад в реализацию обязательств США в области безопасности в Литве.

Посол США в Литве, приветствовавшая участников церемонии на литовском языке, заверила, что мероприятие, проходящее накануне Дня благодарения, воплощает дух благодарности.

«Мы благодарны Литве за твёрдую поддержку и долгосрочное партнёрство, которые укрепляют наш Альянс и нашу общую безопасность», — сказала она на полигоне в Пабраде. По словам дипломата, эти инфраструктурные проекты символизируют долгосрочное сотрудничество Литвы и США.

«Военным нужно место для тренировок и отдыха, особенно с приближением зимних месяцев (...). Литва предоставила всё это и даже больше, став примером того, что значит быть надёжным и преданным партнером», — сказала Макдональд.

Между тем командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Литвы Нериюс Станкявичюс подчеркнул, что миссия американских военнослужащих в Литве ясна — это сдерживание.

«Благодаря взаимодействию и совместным учениям сдерживать любого агрессора и укреплять щит, защищающий наш регион. (...) Мы все знаем, что сдерживание сильнее, когда мы тренируемся вместе, когда мы планируем вместе и когда мы выступаем вместе. Литва стратегически заинтересована в сохранении максимального присутствия американских войск в нашей стране», — сказал он.

По словам Станкявичюса, новая инфраструктура позволит Литве лучше удовлетворять потребности своих союзников и гарантировать, что каждый солдат, дислоцированный в этой стране, будет обеспечен всем необходимым.

«Вместе мы укрепляем альянс и вместе защищаем мир во всем мире», — добавил он.

Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью, присутствовавший на церемонии, в своей речи поблагодарил Литву за помощь в спасении американских солдат, утонувших в болоте на территории полигона в Пабраде.

«Эта весна никогда не будет забыта, и она (...) является знаком союза и дружбы между США и Литвой», — сказал он.

Он также поблагодарил за то, что одно из открывающихся зданий — многофункциональный центр с тренажёрным залом и учебными классами — названо в честь погибших солдат.

«Это здание поистине символизирует отношения между США и Литвой. Оно символизирует свободу. Когда я вижу этих солдат вдали от дома, я прекрасно понимаю, зачем мы здесь. Чтобы обеспечить реализацию линии сдерживания на восточном фланге для всех наших союзников. (...) Каждый враг знает, что если он осмелится пересечь эту линию, мы победим, и победим убедительно», — сказал  Донахью.

Агентство BNS сообщало, что четверо американских солдат, передвигавшихся на бронемашине M88 Hercules, пропали без вести 25 марта во время учений на полигоне в Пабраде. Поисково-спасательная операция длилась неделю, и бронемашина с телами трёх солдат была извлечена из болота 31 марта. Четвёртый утонувший солдат был найден на следующий день.

Строительством инфраструктуры для американцев занималась компания Merko statyba.

Здесь также оборудованы системы водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения, которые подключены к сетям ближайшего города. Также была реконструирована железнодорожная рампа с установкой новых железобетонных стен, оборудована площадка для разгрузки грузов, отремонтированы существующие дороги и построены новые асфальтобетонные и бетонные дороги.

По данным Министерства обороны, в октябре 12-я ротация американских вооружённых сил в Литве переехала в казармы на полигоне в Пабраде.

Проект, строительство в рамках которого началось в сентябре 2023 года и который предназначен для войск НАТО, финансировался Министерством обороны и НАТО в сотрудничестве с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA).

Американские военнослужащие периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, а тяжеловооружённые батальоны размещены в стране с 2019 года. Американский батальон, дислоцированный в Литве с 2022 года, был усилен артиллерийским подразделением.

В настоящее время в Литве размещено более тысячи военных США. 

