После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 19:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

По данным Mayo Clinic, после 50 наш защитный щит меняется почти как характер. Т-клетки, которые раньше чётко отличали вирус от собственных клеток, начинают действовать менее разборчиво. Учёные называют это красивым словом иммунное старение. По сути — система безопасности, которая внезапно перестаёт узнавать своих сотрудников.

Ситуацию усугубляет время. За жизнь иммунитет собирает целую коллекцию триггеров — инфекции, курение, стресс, гормональные перепады. И когда ресурсов становится меньше, вероятность сбоя растёт. Не зря аутоиммунные заболевания — от ревматоидного артрита до тиреоидитов — появляются у многих именно в среднем и позднем возрасте.

Самое ироничное: всплеск после 65 учёные объясняют не только биологией, но и тем, что такие болезни годами остаются нераспознанными. Люди думают, что «так и должно быть», пока симптомы не начинают мешать жить.

Хорошая новость в том, что растёт не только статистика, но и внимание к проблеме. Новые методы диагностики помогают ловить сбой раньше, а не тогда, когда иммунитет уже окончательно запутался.

Так что если организм начинает вести себя странно — это не повод для драмы. Это повод перестать списывать всё на календарь и, при необходимости, поговорить с врачом. А наш иммунитет, похоже, просто стал немного забывчивым. Бывает и с лучшими.
 
 
 

