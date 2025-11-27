Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Ноября Завтра: Lauris, Norberts
Доступность

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 11:56

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

В Италии за убийство женщины — более суровое наказание

Итальянский парламент единогласно ввёл в Уголовный кодекс отдельную статью о фемициде — убийстве женщины по мотиву гендерной ненависти. За такое преступление теперь предусмотрено пожизненное заключение. Закон принят в символический день — 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, сообщает BBC.

Идея выделить фемицид в отдельный состав преступления обсуждалась и раньше, но толчком стала трагедия Джулии Чекеттин. В конце ноября 2023 года 22-летнюю девушку зарезал её бывший парень Филиппо Туретта, завернул тело в мешок и выбросил на берегу озера. Это убийство потрясло всю страну и заставило власти действовать решительно.

В Новой Зеландии — пожизненное матери, убившей собственных детей

В Новой Зеландии 45-летняя Хакджуна Ли приговорена к пожизненному заключению за убийство двух своих дочерей — восьмилетней Джуны Джо и шестилетней Мины Джо. Тела девочек она спрятала в чемоданы. Перед тем как получить право просить об условно-досрочном освобождении, Ли должна отбыть минимум 17 лет.

Преступление было совершено в 2018 году, вскоре после смерти мужа женщины от рака. Ли утверждала, что находилась в состоянии невменяемости. Однако судья Верховного суда Джеффри Веннинг подчеркнул: действия обвиняемой носили расчётливый характер, хотя психическое здоровье и сыграло свою роль. Тела детей обнаружили только в 2022 году — их случайно купили на аукционе заброшенного склада в Окленде.

Защита настаивала: после смерти мужа у Ли развилась тяжёлая депрессия, она считала, что всей семье лучше уйти вместе. Женщина пыталась покончить с собой и одновременно убить дочерей, подмешав им в сок смертельную дозу антидепрессанта, но сама выжила. Прокуратура назвала мотив «эгоистичным желанием избавиться от бремени материнства в одиночестве».

После убийства Ли сменила имя, уехала в Южную Корею и была арестована там, а затем экстрадирована. Мать убийцы в эмоциональном заявлении спросила: «Если она хотела умереть — почему не умерла одна? Зачем забрала невинных детей?»

В Таиланде задержан беглец из Швеции, поджигавший дома

В Паттайе таиландская полиция арестовала шведского беглеца, находившегося в розыске Интерпола по «красному уведомлению» за поджог здания на родине. Мужчина (имя не разглашается) скрывался с поддельными немецкими документами и водительским удостоверением. Его выдворят в Швецию, предварительно предъявив обвинение в нарушении визового режима.

Гонконг: в страшном пожаре остались в огне 14 кошек

В районе Тай По (Гонконг) в результате гигантского пожара в жилом комплексе погибли по меньшей мере четыре человека, ещё трое находятся в критическом состоянии. Огонь быстро распространился по бамбуковой внешней отделке здания. Среди погибших — один пожарный. По словам бывшего члена районного совета, в здании остались заблокированными 13 человек, в том числе восемь пожилых и двое младенцев, а также 14 кошек.

Великобритания: въехавший в толпу фанатов пустил слезу в суде

53-летний Пол Дойл, который в мае на победном параде «Ливерпуля» намеренно врезался в толпу болельщиков, ранив 134 человека (в том числе восьмерых детей), в среду признал вину по 31 пункту обвинения, включая девять эпизодов умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

В зале суда Ливерпуля Дойл рыдал, отвечая «виновен» на каждую статью. Прокурор Сара Хаммонд заявила: «Это был не импульсивный поступок, а осознанный выбор превратить праздник в хаос». Видеорегистратор машины показал, как водитель всё больше злился на толпу, а затем направил автомобиль прямо на людей.

Нигерия: спасены 24 школьницы, похищенные на прошлой неделе

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил, что все 24 девочки, похищенные на прошлой неделе в штате Кебби, освобождены. «Теперь нужно срочно перебросить дополнительные силы в уязвимые районы, чтобы предотвратить новые похищения», — заявил он.

Похищения ради выкупа стали в северной Нигерии обыденностью. Вооружённые банды регулярно нападают на школы и деревни, часто превосходя местные силы безопасности. За последнюю неделю зафиксированы ещё несколько случаев: 10 женщин и детей похищены в штате Квара, более 300 учеников и сотрудников — в центральной части штата Нигер.

Мир уже путает Нигерию и Нигер — обе страны захлестнула волна детских похищений. В мегаполисах юга и запада Нигерии — Лагосе, Кано, Ибадане — небоскрёбы и современная инфраструктура, которой позавидует половина Восточной Европы. А на северо-востоке и в соседнем Нигере государственная власть практически отсутствует. Там, в полупустынях, на джипах с «калашниковыми» и смартфонами разъезжают люди, живущие по законам бронзового века. Их традиционная цель — христианские общины, но сгодится любой, у кого можно что-то отнять.

Вот такая страшная хроника мира на сегодняшний день.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве
Важно

«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве (1)

Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов
Важно

Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:15 27.11.2025
Финляндия: «зима близко…»
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: миграционные правила ужесточили
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: корзину – отложить
Sfera.lv 4 часа назад
Польша: подсели на Saab
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: Писториус не знает постоянства…
Sfera.lv 5 часов назад
ЕС: нету соцсетей для детей
Sfera.lv 5 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 1 день назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 1 день назад

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

Важно 12:07

Важно 0 комментариев

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Читать

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Читать

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

Важно 11:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

Читать

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

Мир 11:41

Мир 0 комментариев

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

Читать

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Читать

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

Важно 11:37

Важно 0 комментариев

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

Читать