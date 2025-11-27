Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

В Италии за убийство женщины — более суровое наказание

Итальянский парламент единогласно ввёл в Уголовный кодекс отдельную статью о фемициде — убийстве женщины по мотиву гендерной ненависти. За такое преступление теперь предусмотрено пожизненное заключение. Закон принят в символический день — 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, сообщает BBC.

Идея выделить фемицид в отдельный состав преступления обсуждалась и раньше, но толчком стала трагедия Джулии Чекеттин. В конце ноября 2023 года 22-летнюю девушку зарезал её бывший парень Филиппо Туретта, завернул тело в мешок и выбросил на берегу озера. Это убийство потрясло всю страну и заставило власти действовать решительно.

В Новой Зеландии — пожизненное матери, убившей собственных детей

В Новой Зеландии 45-летняя Хакджуна Ли приговорена к пожизненному заключению за убийство двух своих дочерей — восьмилетней Джуны Джо и шестилетней Мины Джо. Тела девочек она спрятала в чемоданы. Перед тем как получить право просить об условно-досрочном освобождении, Ли должна отбыть минимум 17 лет.

Преступление было совершено в 2018 году, вскоре после смерти мужа женщины от рака. Ли утверждала, что находилась в состоянии невменяемости. Однако судья Верховного суда Джеффри Веннинг подчеркнул: действия обвиняемой носили расчётливый характер, хотя психическое здоровье и сыграло свою роль. Тела детей обнаружили только в 2022 году — их случайно купили на аукционе заброшенного склада в Окленде.

Защита настаивала: после смерти мужа у Ли развилась тяжёлая депрессия, она считала, что всей семье лучше уйти вместе. Женщина пыталась покончить с собой и одновременно убить дочерей, подмешав им в сок смертельную дозу антидепрессанта, но сама выжила. Прокуратура назвала мотив «эгоистичным желанием избавиться от бремени материнства в одиночестве».

После убийства Ли сменила имя, уехала в Южную Корею и была арестована там, а затем экстрадирована. Мать убийцы в эмоциональном заявлении спросила: «Если она хотела умереть — почему не умерла одна? Зачем забрала невинных детей?»

В Таиланде задержан беглец из Швеции, поджигавший дома

В Паттайе таиландская полиция арестовала шведского беглеца, находившегося в розыске Интерпола по «красному уведомлению» за поджог здания на родине. Мужчина (имя не разглашается) скрывался с поддельными немецкими документами и водительским удостоверением. Его выдворят в Швецию, предварительно предъявив обвинение в нарушении визового режима.

Гонконг: в страшном пожаре остались в огне 14 кошек

В районе Тай По (Гонконг) в результате гигантского пожара в жилом комплексе погибли по меньшей мере четыре человека, ещё трое находятся в критическом состоянии. Огонь быстро распространился по бамбуковой внешней отделке здания. Среди погибших — один пожарный. По словам бывшего члена районного совета, в здании остались заблокированными 13 человек, в том числе восемь пожилых и двое младенцев, а также 14 кошек.

Великобритания: въехавший в толпу фанатов пустил слезу в суде

53-летний Пол Дойл, который в мае на победном параде «Ливерпуля» намеренно врезался в толпу болельщиков, ранив 134 человека (в том числе восьмерых детей), в среду признал вину по 31 пункту обвинения, включая девять эпизодов умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

В зале суда Ливерпуля Дойл рыдал, отвечая «виновен» на каждую статью. Прокурор Сара Хаммонд заявила: «Это был не импульсивный поступок, а осознанный выбор превратить праздник в хаос». Видеорегистратор машины показал, как водитель всё больше злился на толпу, а затем направил автомобиль прямо на людей.

Нигерия: спасены 24 школьницы, похищенные на прошлой неделе

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил, что все 24 девочки, похищенные на прошлой неделе в штате Кебби, освобождены. «Теперь нужно срочно перебросить дополнительные силы в уязвимые районы, чтобы предотвратить новые похищения», — заявил он.

Похищения ради выкупа стали в северной Нигерии обыденностью. Вооружённые банды регулярно нападают на школы и деревни, часто превосходя местные силы безопасности. За последнюю неделю зафиксированы ещё несколько случаев: 10 женщин и детей похищены в штате Квара, более 300 учеников и сотрудников — в центральной части штата Нигер.

Мир уже путает Нигерию и Нигер — обе страны захлестнула волна детских похищений. В мегаполисах юга и запада Нигерии — Лагосе, Кано, Ибадане — небоскрёбы и современная инфраструктура, которой позавидует половина Восточной Европы. А на северо-востоке и в соседнем Нигере государственная власть практически отсутствует. Там, в полупустынях, на джипах с «калашниковыми» и смартфонами разъезжают люди, живущие по законам бронзового века. Их традиционная цель — христианские общины, но сгодится любой, у кого можно что-то отнять.

Вот такая страшная хроника мира на сегодняшний день.