Летающий автомобиль по цене топового кроссовера? Китайцы уже принимают предзаказы

И главное — этот гибрид стоит не миллионы, а примерно 280–300 тысяч долларов, то есть на уровне топовых Maybach или Mercedes G-Class.
Land Aircraft Carrier состоит из двух независимых систем:
1) Наземная платформа
массивный шестиколёсный электрический фургон, созданный как “носитель”
высокопрочная карбоновая рама, рассчитанная на взлётные нагрузки
роботизированная система фиксации и отстыковки аэромодуля
задний отсек-“ангар”, куда сдвигается летающий блок
2) Летающий модуль eVTOL
двухместная кабина
раскрывающиеся пропеллеры (конфигурация квадрокоптера с удвоенными роторами)
вертикальный взлёт и посадка
система стабилизации XPilot на базе автопилота XPeng
запас хода, ориентированный на короткие перелёты — городской и пригородный режим
визуально — компактный дрон-пилотируемый аппарат, который поднимается прямо из фургона
На CES XPeng показал полную трансформацию в реальном времени:
фургон остановился → задний отсек открылся → аэромодуль поднялся → раскрыл пропеллеры → взлетел и ушёл в полёт над горами.
Это был не рендер, не CGI и не “анимация”. XPeng специально делал демонстрацию на открытом воздухе, чтобы убрать сомнения.
NEWS: Chinese EV maker Xpeng showed off its modular flying vehicle called Land Aircraft Carrier.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 14, 2024
• Starting price: $280,000
• They've received 2,000 orders
• Takes 5 minutes to put the aircraft back in the carrier
• Aircraft cabin fits two people
• Supports 5-6 short… pic.twitter.com/eK22pplLB3
В ноябре 2025 XPeng запустил пробную производственную линию в Гуанчжоу и показал первый собранный экземпляр. Это означает:
технология готова к малосерийному выпуску
компания уже получила несколько тысяч предзаказов
поставки для первых клиентов намечены на 2026 год
Для eVTOL-рынка это сверхбыстрый темп: Joby, Volocopter и Archer до сих пор находятся в предкоммерческой стадии, а XPeng уже “катит с конвейера”.
Рыночная цена нового автомобиля объявлена в 280–300 тысяч долларов.
Это дорого, но…
это на порядок дешевле всех конкурентов в мире.
Joby, Archer, Volocopter → 450–500 тыс. долларов
Helicopter eVTOL concepts → 600 тысю+
Rolls-Royce eVTOL concept → даже не обсуждается
XPeng ставит цену не как производитель игрушек для миллиардеров, а как: “будущий массовый транспорт для семей и профессионалов.”
При этом XPeng строит проект так, чтобы не ждать глобальной перестройки городов.
Концепция проста:
полёты выполняются в ограниченных зонах
преимущественно межпригородные маршруты
наземная платформа обеспечивает зарядку, базу и мобильность
сертификация идёт по схеме “легкого eVTOL для персонального использования”
Это технически скромнее, чем полноценное воздушное такси, но зато реализуемо сейчас, а не в далёком 2035 году.