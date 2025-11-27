Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Летающий автомобиль по цене топового кроссовера? Китайцы уже принимают предзаказы

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 12:30

На CES 2025 компания XPeng AeroHT показала технологию, которая ещё пару лет назад казалась фантастикой. Их новый Land Aircraft Carrier — это не просто концепт для выставки, а реальный серийный прототип: огромный шестиколёсный фургон, внутри которого спрятан полноценный летающий модуль eVTOL.

И главное — этот гибрид стоит не миллионы, а примерно 280–300 тысяч долларов, то есть на уровне топовых Maybach или Mercedes G-Class.

Land Aircraft Carrier состоит из двух независимых систем:

1) Наземная платформа
массивный шестиколёсный электрический фургон, созданный как “носитель”
высокопрочная карбоновая рама, рассчитанная на взлётные нагрузки
роботизированная система фиксации и отстыковки аэромодуля
задний отсек-“ангар”, куда сдвигается летающий блок
2) Летающий модуль eVTOL
двухместная кабина
раскрывающиеся пропеллеры (конфигурация квадрокоптера с удвоенными роторами)
вертикальный взлёт и посадка
система стабилизации XPilot на базе автопилота XPeng
запас хода, ориентированный на короткие перелёты — городской и пригородный режим
визуально — компактный дрон-пилотируемый аппарат, который поднимается прямо из фургона

На CES XPeng показал полную трансформацию в реальном времени:
фургон остановился → задний отсек открылся → аэромодуль поднялся → раскрыл пропеллеры → взлетел и ушёл в полёт над горами.

Это был не рендер, не CGI и не “анимация”. XPeng специально делал демонстрацию на открытом воздухе, чтобы убрать сомнения.

 

В ноябре 2025 XPeng запустил пробную производственную линию в Гуанчжоу и показал первый собранный экземпляр. Это означает:

технология готова к малосерийному выпуску
компания уже получила несколько тысяч предзаказов
поставки для первых клиентов намечены на 2026 год
Для eVTOL-рынка это сверхбыстрый темп: Joby, Volocopter и Archer до сих пор находятся в предкоммерческой стадии, а XPeng уже “катит с конвейера”.

Рыночная цена нового автомобиля объявлена в  280–300 тысяч долларов.

Это дорого, но…
это на порядок дешевле всех конкурентов в мире.

Joby, Archer, Volocopter → 450–500 тыс. долларов
Helicopter eVTOL concepts → 600 тысю+
Rolls-Royce eVTOL concept → даже не обсуждается

XPeng ставит цену не как производитель игрушек для миллиардеров, а как: “будущий массовый транспорт для семей и профессионалов.”

При этом XPeng строит проект так, чтобы не ждать глобальной перестройки городов.
Концепция проста:

полёты выполняются в ограниченных зонах
преимущественно межпригородные маршруты
наземная платформа обеспечивает зарядку, базу и мобильность
сертификация идёт по схеме “легкого eVTOL для персонального использования”
Это технически скромнее, чем полноценное воздушное такси, но зато реализуемо сейчас, а не в далёком 2035 году.

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)
«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге
И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

