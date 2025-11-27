Летающий автомобиль по цене топового кроссовера? Китайцы уже принимают предзаказы

И главное — этот гибрид стоит не миллионы, а примерно 280–300 тысяч долларов, то есть на уровне топовых Maybach или Mercedes G-Class.

Land Aircraft Carrier состоит из двух независимых систем:

1) Наземная платформа

массивный шестиколёсный электрический фургон, созданный как “носитель”

высокопрочная карбоновая рама, рассчитанная на взлётные нагрузки

роботизированная система фиксации и отстыковки аэромодуля

задний отсек-“ангар”, куда сдвигается летающий блок

2) Летающий модуль eVTOL

двухместная кабина

раскрывающиеся пропеллеры (конфигурация квадрокоптера с удвоенными роторами)

вертикальный взлёт и посадка

система стабилизации XPilot на базе автопилота XPeng

запас хода, ориентированный на короткие перелёты — городской и пригородный режим

визуально — компактный дрон-пилотируемый аппарат, который поднимается прямо из фургона



На CES XPeng показал полную трансформацию в реальном времени:

фургон остановился → задний отсек открылся → аэромодуль поднялся → раскрыл пропеллеры → взлетел и ушёл в полёт над горами.

Это был не рендер, не CGI и не “анимация”. XPeng специально делал демонстрацию на открытом воздухе, чтобы убрать сомнения.

NEWS: Chinese EV maker Xpeng showed off its modular flying vehicle called Land Aircraft Carrier.



• Starting price: $280,000

• They've received 2,000 orders

• Takes 5 minutes to put the aircraft back in the carrier

• Aircraft cabin fits two people

• Supports 5-6 short… pic.twitter.com/eK22pplLB3 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 14, 2024

В ноябре 2025 XPeng запустил пробную производственную линию в Гуанчжоу и показал первый собранный экземпляр. Это означает:

технология готова к малосерийному выпуску

компания уже получила несколько тысяч предзаказов

поставки для первых клиентов намечены на 2026 год

Для eVTOL-рынка это сверхбыстрый темп: Joby, Volocopter и Archer до сих пор находятся в предкоммерческой стадии, а XPeng уже “катит с конвейера”.

Рыночная цена нового автомобиля объявлена в 280–300 тысяч долларов.

Это дорого, но…

это на порядок дешевле всех конкурентов в мире.

Joby, Archer, Volocopter → 450–500 тыс. долларов

Helicopter eVTOL concepts → 600 тысю+

Rolls-Royce eVTOL concept → даже не обсуждается

XPeng ставит цену не как производитель игрушек для миллиардеров, а как: “будущий массовый транспорт для семей и профессионалов.”

При этом XPeng строит проект так, чтобы не ждать глобальной перестройки городов.

Концепция проста:

полёты выполняются в ограниченных зонах

преимущественно межпригородные маршруты

наземная платформа обеспечивает зарядку, базу и мобильность

сертификация идёт по схеме “легкого eVTOL для персонального использования”

Это технически скромнее, чем полноценное воздушное такси, но зато реализуемо сейчас, а не в далёком 2035 году.