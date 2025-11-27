Вниманию путешественников: забастовка профсоюзов в Италии угрожает поездкам на зимние праздники

Путешественникам, прибывающим в Италию, возможно, придется столкнуться с серьезными перебоями: 28 ноября запланирована общенациональная всеобщая забастовка. В ней намерены участвовать государственный и частный секторы. Забастовка продлится 24 часа и, как ожидается, затронет поезда дальнего следования, местный транспорт, паромы, аэропорты и другие транспортные сообщения.

Крупнейший профсоюз Италии CGIL также объявил 21-часовую всеобщую забастовку на 12 декабря, что нарушит работу железных дорог и добавит к паромным и авиационным акциям, запланированным на следующий месяц.

Согласно бюллетеню Минтранса о забастовках, она начнется сразу после полуночи 12 декабря и продлится до 21:00 того же дня.

Почему профсоюзы бастуют?

Профсоюзы объявляют забастовки главным образом в знак протеста против бюджетных планов правительства.

Низовые организации, включая Cobas, Usb, Sgb и Cub, призвали к массовой мобилизации в эту пятницу, 28 ноября, чтобы добиться увеличения инвестиций в здравоохранение, образование и другие жизненно важные услуги, а также сокращения военных расходов.

CGIL, возглавляющий акции 12 декабря, заявляет, что бюджетный план сокращает финансирование государственных услуг и оставляет нерешенными многие давно истекшие национальные трудовые договоры.

По словам профсоюза, нехватка персонала, рост стоимости жизни и затянувшиеся переговоры создают давление на школы, больницы и другие жизненно важные службы.

Когда о забастовке объявили в ноябре, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала ее сроки в соцсетях, намекнув, что профсоюзы хотят устроить себе длинные выходные.

«Какой день недели 12 декабря?» написала она в X, добавив эмодзи «думающее лицо».

Что это означает для путешественников?

28 ноября поезда дальнего следования и региональные линии, городской общественный транспорт, паромы и, возможно, авиационные сообщения могут работать по сокращенному графику либо быть полностью отменены.

Наибольшее влияние забастовка 12 декабря окажет на железнодорожное сообщение. Поезда дальнего следования и высокоскоростные линии по всей Италии снова могут столкнуться с отменами или сокращенными графиками, что потенциально затронет маршруты между такими городами, как Рим, Милан, Флоренция и Турин.

Тем, кто добирается в аэропорты на поезде, стоит закладывать дополнительное время на случай отмены или переноса рейсов. В декабре традиционно высокая нагрузка на праздничные поездки, поэтому даже ограниченные отмены могут создать заторы на ключевых национальных маршрутах.

Авиарейсы формально не входят в эту акцию, и ожидается, что аэропорты Италии будут работать в штатном режиме. Путешественники, прибывающие самолетом, однако, могут обнаружить, что их железнодорожные пересадки затронуты, если национальные линии будут работать по измененному графику.

Паромные перевозки также могут оказаться под угрозой позже в этом месяце. Двухдневная забастовка, объявленная компаниями Tirrenia CIN и Moby, с 15:00 9 декабря до 15:00 11 декабря, может нарушить поездки между материком и островами, такими как Сардиния и Сицилия.

17 декабря четырехчасовая акция с 13:00 до 17:00 при участии сотрудников наземного обслуживания, бортовых экипажей и диспетчеров, отвечающих за воздушное пространство вокруг Рима, может вызвать задержки в аэропортах по всей стране.

По данным Итальянского управления гражданской авиации ENAC, во время забастовок гарантируются рейсы с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 19:00.

На железной дороге заранее купленные билеты на поезда дальнего следования, затронутые отменами, дают пассажирам право запросить полный возврат или быть переведенными на аналогичный поезд. Перевозчики обычно публикуют обновленные расписания и списки гарантированных поездов за несколько дней до забастовки.

Дополнительную информацию можно найти на сайте ENAC, а также на сайте Министерства транспорта, где ведется актуальный список забастовок.