Наш иммунитет каждую ночь тайно “перезагружается”: учёные обнаружили скрытый режим

Исследователи зафиксировали, что в середине ночи иммунные клетки переходят в фазу, которая почти не активна днём. В этот момент они отключают часть рецепторов, уменьшая реакцию на внешние раздражители, и переходят в состояние “техобслуживания”. Иммунитет буквально уходит в закрытую лабораторию, чтобы обновить программу, а не бросаться на всё подряд.

Дальше начинается самое необычное — организм оценивает события прошедшего дня. Микротравмы, стрессы, следы вирусов, воспалительные сигналы — всё это поступает в систему анализа, после чего иммунитет принимает решение, какие угрозы считать важными завтра, а какие можно игнорировать. Такой тонкий ночной пересмотр делает работу системы точнее и экономит ресурсы.

Именно этот механизм объясняет, почему по утрам мы часто чувствуем себя лучше, хотя ничего не делали: дыхание становится легче, воспаление спадает, температура нормализуется, а раны заживают быстрее. Это не мистика и не “само прошло” — просто ночью организм выпускает обновление, и иммунитет начинает день уже с обновлёнными приоритетами.

По сути, каждую ночь тело загружает новую версию себя, настроенную под то, что с нами произошло днём. И делает это так тихо и аккуратно, что мы узнаём об этом только по утреннему ощущению: “Кажется, стало лучше”.