Перебор с финансированием! Мэр Валмиеры обвиняется в мошенничестве

27 ноября, 2025 15:30

ЧП и криминал

Фото LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против пяти сотрудников Валмиерского самоуправления, включая мэра Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе"), за возможные преступления в привлечении средств Европейского союза (ЕС).

В БПБК сообщили агентству ЛЕТА, что бюро обратилось в Европейскую прокуратуру. Должностные лица и сотрудники Валмиерского самоуправления подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах и других уголовных преступлениях. Эти действия были совершены во время строительства производственного здания, на которое незаконным способом было привлечено больше средств из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и государственного бюджета Латвии, чем предусмотрено законом.

Местные власти могут использовать средства ЕФРР для строительства производственного здания на принадлежащей им земле, которая после завершения проекта предлагается в аренду коммерсантам. Если потенциальный арендатор конкретного объекта неизвестен и его выбирают на открытом конкурсе, муниципалитет имеет право привлечь до 85% средств ЕФРР. Однако если объект строится для конкретной цели и потенциальный оператор известен, софинансирование ЕФРР доступно по более низкой ставке - от 45 до 55%, а большую часть расходов берет на себя соответствующая компания.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что при реализации проекта строительства промышленного здания чиновники Валмиерского края не проинформировали ответственные учреждения о выборе предприятия и обманным путем привлекли больше средств, чем предусмотрено нормативными актами.

Действуя в группе лиц по предварительному сговору, должностные лица предположительно обманом получили 671 299,69 евро из ЕФРР и государственного бюджета Латвии, сообщили в БПБК.

Кроме того, Байксу инкриминируется злоупотребление служебным положением в корыстных целях, а остальным четверым - пособничество и подстрекательство к злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

12 сентября 2023 года в рамках возбужденного ранее уголовного дела сотрудниками БПБК были проведены уголовно-процессуальные действия, в том числе более 20 обысков, выемок и допросов на нескольких объектах.

9 июня 2023 года Европейская прокуратура открыла уголовный процесс и передала его БПБК на досудебное расследование.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

17:38

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Загрузка

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

17:26

Важно 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

17:25

Важно 0 комментариев

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

17:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

17:06

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

16:51

Мир 0 комментариев

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

