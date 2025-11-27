Конец эпохи: закрывается заведение, визитная карточка целого квартала

«Tallinas pagalms был первым баром в квартале Таллинас — местом, которое позднее стало визитной карточкой всего квартала. Тяжело это говорить, но из-за смены владельцев здания наша история подходит к завершению. Мы гордимся всеми годами, которые провели вместе. Сейчас самое время ещё раз ощутить ту особую атмосферу, благодаря которой двор стал местом, на которое можно положиться. Местом, куда приходят после ночи, затянувшейся дольше, чем планировалось, и ради людей, которые умеют праздновать жизнь», — сообщают представители бара в социальных сетях.

«Мы подготовили специальную программу с вечеринками и концертами вплоть до 20 декабря — нашего последнего дня. Помогите нам опустошить запасы напитков и ещё раз насладиться легендарной энергией “Tallinas pagalms”. До встречи на последних вечеринках!» — призывает команда бара.