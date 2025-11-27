Как мы будем жить в 2050 году? Сейм заглянет в будущее Латвии

Откроют мероприятие Занда Калниня-Лукашевица и премьер-министр Эвика Силиня. По словам Калнини-Лукашевицы, долгосрочное планирование должно основываться на знаниях и учёте человеческого капитала.

Ректор ЛУ Гундарс Берзиньш отмечает, что стратегия до 2050 года опирается на конституционные ценности, данные о развитии страны и международные тенденции. Цель — сформировать прозрачную и обоснованную дорожную карту развития на ближайшие десятилетия.

На конференции представят: общий обзор видения развития (Гундарс Берзиньш); результаты региональных фокус-групп (Жанета Озолиня); выводы диалоговых обсуждений (Ирина Кузнецова). После докладов состоятся панельные дискуссии по четырём темам: человек, безопасность, благосостояние и управление. В них примут участие депутаты, экономисты, учёные, представители бизнеса, бывший президент Валдис Затлерс и руководители государственных структур.

Днём Государственная канцелярия представит десять возможных сценариев развития Латвии к 2050 году, после чего состоится заключительная дискуссия о государственном управлении.

ЛУ подчеркивает, что стране необходима модель развития, ориентированная на образование, безопасность, устойчивость экономики и сплочённость общества. Среди вызовов будущего — демография и геополитика; среди возможных преимуществ — потенциал стать региональным лидером в сфере цифрового и устойчивого госуправления.

Конференция начнётся 28 ноября в 9:30 в Красном зале Сейма.