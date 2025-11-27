Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минфин: расходы госбюджета сократятся на 844,1 млн евро. В перспективе

© LETA 27 ноября, 2025 17:51

Новости Латвии

LETA

В среднесрочной перспективе - с 2026 по 2028 год - расходы государственного бюджета планируется сократить на 844,1 млн евро, что будет обеспечено мерами по пересмотру и оптимизации расходов, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов (МФ).

При пересмотре бюджета на следующий год ко второму чтению расходы по статье управления государственным долгом были сокращены еще на 10 млн евро каждый год, в общей сложности за три года экономия составит 30 млн евро, что дополняет общую консолидацию, отметили в Минфине.

Сокращение государственных расходов в среднесрочной перспективе будет постепенным. Так, расходы будут сокращены на 243,4 млн евро в 2026 году, 304,6 млн евро в 2027 году и 296,1 млн евро в 2028 году.

В частности, расходы основного бюджета на следующий год сокращены на 50 млн евро, отраслевые министерства выявили и сократили расходы на 181 млн евро, а еще 12,4 млн евро были сэкономлены при подготовке законопроекта о бюджете.

Таким образом, общее сокращение расходов за три года составит 844,1 млн евро, и эти средства будут направлены на финансирование приоритетов правительства.

Национальная безопасность, здравоохранение, поддержка семей с детьми и качественное образование были определены в качестве основных приоритетов на 2026 год, и на эти сферы будет выделено дополнительно 700 миллионов евро.

В Министерстве финансов рассказали, что на укрепление национальной безопасности в следующем году запланировано 448,3 млн евро, включая инвестиции в военный потенциал, внутреннюю безопасность и кибербезопасность, закупку оборудования и техники, обучение солдат и призывников, строительство контрмобильных систем, развитие оборонной промышленности и поддержку приграничных самоуправлений.

В 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 94,8 млн евро на усиление поддержки семей с детьми, улучшение материального обеспечения детей, находящихся на внесемейной опеке, и укрепление здравоохранения. Пособие на рождение ребенка в следующем году вырастет до 600 евро с нынешних 421,17 евро в настоящее время, а пособие по уходу за ребенком увеличится до 298 евро в месяц со 171 евро.

Поддержка опекунов и усыновителей также увеличится, в том числе вознаграждение опекунам - с 54,07 евро в месяц до 298 евро в месяц, а единовременная выплата за усыновление ребенка - с 1 422,87 евро до 2 433 евро. Неработающие опекуны будут получать социальное страхование из государственного бюджета.

В области здравоохранения предусмотрены дополнительные средства на расширение финансируемых государством амбулаторных и стационарных услуг и улучшение доступа к лекарствам. По данным Минфина, будут расширены возможности компенсирования лекарств, введена компенсация платы за услуги фармацевтов за выписанные лекарства в размере до 10 евро, а инвалиды 1-й группы будут освобождены от этой платы.

Также будет выделено финансирование на охрану здоровья матери и ребенка, услуги по планированию семьи, раннюю диагностику и лечение, на расширение доступа к паллиативной помощи, включая уход на дому у пациента. Кроме того, будет усилена работа сельских семейных врачей

Дополнительные средства выделены и на образование, чтобы обеспечить доступ к качественному образованию для всех детей в Латвии, независимо от места их проживания и размера школы. На внедрение новой модели финансирования оплаты труда учителей "Программа в школе", в том числе для вспомогательного персонала, планируется выделить дополнительно 45 миллионов евро.

В следующем году необлагаемый подоходным налогом минимум увеличится на 40 евро и составит 550 евро в месяц. Минимальная заработная плата вырастет с 740 евро до 780 евро

Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Важно 21:47

Важно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Важно 21:18

Важно

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Новости Латвии 21:04

Новости Латвии

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

Важно 20:30

Важно

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Важно 20:20

Важно

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

Важно 20:18

Важно

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

