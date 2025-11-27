Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Aibe, LaTS и Top! Магазины сокращают часы работы, несколько уже закрылись

© LETA 27 ноября, 2025 18:46

Важно 0 комментариев

Из-за ограничений на продажу алкогольных напитков часть магазинов торговых сетей "top!", "Aibe", а также "LaTS" перешли на сокращённый рабочий график, сообщили опрошенные LETA розничные торговцы.

Представитель “top!” Илзе Приедите пояснила, что в некоторых магазинах изменили режим работы — часы сократили как утром, так и вечером.

Юрис Ламбертс из сети "Aibe" отметил, что предприниматели принимают решения рационально: если магазин не может заработать достаточно, нет смысла держать его открытым. По его словам, уже сейчас около 80% маленьких магазинов работают только в часы, когда разрешена продажа алкоголя, потому что невыгодно платить сотрудникам, если покупателей нет. Чем больше ограничений, тем сложнее будет торговцам.

Он также отметил, что появились признаки того, что владельцы небольших магазинов хотят прекратить бизнес — либо продают его, либо закрывают. Это создаёт риск, что людям в регионах станет сложнее купить продукты. Развитие малых магазинов тормозится, что в нынешних условиях конкуренции — очень тревожащий сигнал.

Председатель правления “LaTS” Раймонд Окманис заявил, что предприниматели будут менять время работы магазинов по своему усмотрению, но график в любом случае сократят, особенно по воскресеньям. Он отметил, что поправки к закону об обороте алкоголя не улучшили работу компаний, а в ряде случаев ухудшили: несколько небольших местных магазинов уже закрылись.

В сети "top!" в августе зафиксировали значительное снижение продаж алкоголя. В сентябре и октябре падение продолжилось, но стало стабилизироваться. Покупатели всё чаще выбирают безалкогольные альтернативы и более качественные и дорогие напитки.

Ламбертс сообщил, что продажи алкоголя упали примерно на 25%. По его словам, с одной стороны, возможно, люди стали меньше пить, но с другой — не стоит думать, что количество «пьяниц» так же уменьшилось. Скорее всего, часть покупателей делает запасы, покупая в крупных магазинах, или переходит на нелегальный алкоголь.

Главные новости

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

27.11.2025
Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

