Aibe, LaTS и Top! Магазины сокращают часы работы, несколько уже закрылись

Представитель “top!” Илзе Приедите пояснила, что в некоторых магазинах изменили режим работы — часы сократили как утром, так и вечером.

Юрис Ламбертс из сети "Aibe" отметил, что предприниматели принимают решения рационально: если магазин не может заработать достаточно, нет смысла держать его открытым. По его словам, уже сейчас около 80% маленьких магазинов работают только в часы, когда разрешена продажа алкоголя, потому что невыгодно платить сотрудникам, если покупателей нет. Чем больше ограничений, тем сложнее будет торговцам.

Он также отметил, что появились признаки того, что владельцы небольших магазинов хотят прекратить бизнес — либо продают его, либо закрывают. Это создаёт риск, что людям в регионах станет сложнее купить продукты. Развитие малых магазинов тормозится, что в нынешних условиях конкуренции — очень тревожащий сигнал.

Председатель правления “LaTS” Раймонд Окманис заявил, что предприниматели будут менять время работы магазинов по своему усмотрению, но график в любом случае сократят, особенно по воскресеньям. Он отметил, что поправки к закону об обороте алкоголя не улучшили работу компаний, а в ряде случаев ухудшили: несколько небольших местных магазинов уже закрылись.

В сети "top!" в августе зафиксировали значительное снижение продаж алкоголя. В сентябре и октябре падение продолжилось, но стало стабилизироваться. Покупатели всё чаще выбирают безалкогольные альтернативы и более качественные и дорогие напитки.

Ламбертс сообщил, что продажи алкоголя упали примерно на 25%. По его словам, с одной стороны, возможно, люди стали меньше пить, но с другой — не стоит думать, что количество «пьяниц» так же уменьшилось. Скорее всего, часть покупателей делает запасы, покупая в крупных магазинах, или переходит на нелегальный алкоголь.