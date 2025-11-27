Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
TSI приглашает школьников присоединиться к Турниру по робототехнике

27 ноября, 2025

Институт транспорта и связи (TSI) приглашает школьников и юных новаторов принять участие в третьем этапе Латвийского чемпионата по робототехнике 2025/2026 - TSI Турнире по робототехнике, который состоится 6 декабря в помещениях TSI по адресу: Lauvas iela 2, Rīga. Мероприятие объединит участников из различных школ, создавая динамичную и творческую среду, где молодёжь сможет продемонстрировать свои навыки в создании и программировании роботов.

Турнир традиционно является местом, где школьники не только соревнуются, но и делятся своими техническими решениями, проверяют смелые идеи и превращают свои первые технологические проекты в работающих роботов. Это возможность для молодых талантов почувствовать дух соревнований и одновременно попробовать себя в практической инженерной деятельности, проходя весь робототехнический процесс - от идеи до результата.

Участники смогут соревноваться как в спортивных, так и в интеллектуальных дисциплинах робототехники, проверяя прочность, скорость, точность и качество программирования своих роботов.

В турнир включены следующие категории:

  • LEGO Сумо: PRO 15×15 см (без возрастных ограничений)
  • LEGO Линиеследование: школьники
  • LEGO Фолкрэйс: школьники
  • FIRST LEGO League: школьники
  • Мини-сумо: школьники
  • Фолкрэйс: школьники
  • Линиеследование: школьники
  • Бои роботов (Robot Battle / Antweight): до 907 г (начинающие), без возрастных ограничений

Робототехника в Латвии активно развивается, и всё больше молодых людей выбирают эту сферу как возможность объединить креативность с техническим мышлением. TSI уже много лет активно способствует развитию и популяризации STEM-направлений, предлагая возможность получить высшее образование в области робототехники и создавая среду, в которой школьники могут свободно экспериментировать, разрабатывать свои идеи и получать ценный практический опыт.

Университет TSI был одним из первых, кто целенаправленно продвигал и поддерживал развитие робототехники в Латвии, и сегодня он продолжает создавать возможности для молодых талантов учиться, развиваться и достигать новых вершин.

Информация о процессе регистрации и условиях участия доступна ЗДЕСЬ.

Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает
Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1
А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

