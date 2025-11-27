TSI приглашает школьников присоединиться к Турниру по робототехнике

Турнир традиционно является местом, где школьники не только соревнуются, но и делятся своими техническими решениями, проверяют смелые идеи и превращают свои первые технологические проекты в работающих роботов. Это возможность для молодых талантов почувствовать дух соревнований и одновременно попробовать себя в практической инженерной деятельности, проходя весь робототехнический процесс - от идеи до результата.
Участники смогут соревноваться как в спортивных, так и в интеллектуальных дисциплинах робототехники, проверяя прочность, скорость, точность и качество программирования своих роботов.
В турнир включены следующие категории:
- LEGO Сумо: PRO 15×15 см (без возрастных ограничений)
- LEGO Линиеследование: школьники
- LEGO Фолкрэйс: школьники
- FIRST LEGO League: школьники
- Мини-сумо: школьники
- Фолкрэйс: школьники
- Линиеследование: школьники
- Бои роботов (Robot Battle / Antweight): до 907 г (начинающие), без возрастных ограничений
Робототехника в Латвии активно развивается, и всё больше молодых людей выбирают эту сферу как возможность объединить креативность с техническим мышлением. TSI уже много лет активно способствует развитию и популяризации STEM-направлений, предлагая возможность получить высшее образование в области робототехники и создавая среду, в которой школьники могут свободно экспериментировать, разрабатывать свои идеи и получать ценный практический опыт.
Университет TSI был одним из первых, кто целенаправленно продвигал и поддерживал развитие робототехники в Латвии, и сегодня он продолжает создавать возможности для молодых талантов учиться, развиваться и достигать новых вершин.
Информация о процессе регистрации и условиях участия доступна ЗДЕСЬ.