TSI приглашает школьников присоединиться к Турниру по робототехнике

Турнир традиционно является местом, где школьники не только соревнуются, но и делятся своими техническими решениями, проверяют смелые идеи и превращают свои первые технологические проекты в работающих роботов. Это возможность для молодых талантов почувствовать дух соревнований и одновременно попробовать себя в практической инженерной деятельности, проходя весь робототехнический процесс - от идеи до результата.

Участники смогут соревноваться как в спортивных, так и в интеллектуальных дисциплинах робототехники, проверяя прочность, скорость, точность и качество программирования своих роботов.

В турнир включены следующие категории:

LEGO Сумо: PRO 15×15 см (без возрастных ограничений)

LEGO Линиеследование: школьники

LEGO Фолкрэйс: школьники

FIRST LEGO League: школьники

Мини-сумо: школьники

Фолкрэйс: школьники

Линиеследование: школьники

Бои роботов (Robot Battle / Antweight): до 907 г (начинающие), без возрастных ограничений

Робототехника в Латвии активно развивается, и всё больше молодых людей выбирают эту сферу как возможность объединить креативность с техническим мышлением. TSI уже много лет активно способствует развитию и популяризации STEM-направлений, предлагая возможность получить высшее образование в области робототехники и создавая среду, в которой школьники могут свободно экспериментировать, разрабатывать свои идеи и получать ценный практический опыт.

Университет TSI был одним из первых, кто целенаправленно продвигал и поддерживал развитие робототехники в Латвии, и сегодня он продолжает создавать возможности для молодых талантов учиться, развиваться и достигать новых вершин.

Информация о процессе регистрации и условиях участия доступна ЗДЕСЬ.