По словам женщины, она привыкла начинать утро с чая и сырка, поэтому и в поездке решила не изменять привычке — и была удивлена такой разницей. Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало оживлённое обсуждение.

«У нас всё время говорят, что в Латвии продукты дороже, но вот пример наоборот», — отмечают пользователи.

Комментаторы называют разные причины. Одни напоминают, что минимальная зарплата в Литве с 2026 года составит 1153 евро, а в Латвии — 780 евро, и это отражается на ценах. Другие указывают на рыночную логику: экспортные товары нередко дороже на чужом рынке.





Есть и практичные версии: магазины нередко выставляют продукты по высокой цене, чтобы затем продавать их «по акции». Некоторые пользователи заметили, что без скидок и в Латвии сырки стоят до 0,52 евро, то есть разница не столь велика.

Многие участники обсуждения согласились, что подорожание продуктов, электричества и топлива — общая тенденция по всей Европе, и удивляться тут уже нечему.