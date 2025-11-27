Воры в Лондоне предпочитают iPhone и.. возвращают андроид

Несколько жителей рассказали похожие истории: телефон вырывают из рук, грабитель смотрит на экран — и либо бросает устройство на землю, либо возвращает владельцу со словами вроде: «Не нужен Самсунг!». Один из пострадавших получил обратно свой аппарат, когда преступник понял, что это андроид, а не iPhone.

Причина вовсе не в “предпочтениях”, а в экономике. На чёрном рынке Лондона iPhone сохраняют высокую стоимость и легко перепродаются за пределами страны. Андроид-cмартфоны, особенно массовые модели, дешевеют быстрее и редко приносят преступникам ощутимую прибыль.

Из-за этого в городе возникла абсурдная ситуация: самым надёжным “защитным механизмом” оказывается владение дешёвым китайским смартфоном. В условиях телефонного кризиса, когда грабители работают на электровелосипедах и действуют за секунды, такая “выборочность” стала частью уличной реальности.