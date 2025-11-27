«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

У нас есть канадская бригада в Латвии". Отлично. Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы же знаем ответ: вы неделями будете совещаться.

Я не понимаю, как вообще можно всерьез обсуждать "план", сочиненный бизнес-партнером Трампа? Это риелторская сделка, циничная схема по обогащению семьи Трампа ценой продажи Украины.

Как мы вообще можем говорить, что Украина должна демонтировать укрепления, которые буквально спасают Европу?

НАТО сегодня - это фикция! НАТО не существует! Это фейк! Четыре буквы: Н-А-Т-О.

Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше.

НАТО было создано ради одной-единственной задачи: защитить свободную Европу от агрессии. Украина - единственная страна, которая ведет войну, закрывая собой Европу. И мы все еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?

Украина - единственная страна, которая воплощает смысл существования НАТО. И мы обязаны Украине всем, что у нас есть. Ну да, давайте их сдадим.

...Путин, Си Цзиньпин, и все остальные диктаторы, аплодируют происходящему. Россия воюет уже руками северокорейских, кубинских , африканских наемников. И после этого мы продолжаем говорить об [угрозе] эскалации?

У нас есть всё: военная, политическая, экономическая мощь. Всё на нашей стороне. И мы всё равно проигрываем эту войну. Лишь благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай Бог, Украину вынудят принять эту "сделку", то можно не сомневаться - Путин добьется своего.

А дальше, ребята, - следующими будете вы. Только сражаться вы не готовы".