Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Ноября Завтра: Lauris, Norberts
Доступность

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 12:07

Важно 0 комментариев

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

У нас есть канадская бригада в Латвии". Отлично. Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы же знаем ответ: вы неделями будете совещаться.

Я не понимаю, как вообще можно всерьез обсуждать "план", сочиненный бизнес-партнером Трампа? Это риелторская сделка, циничная схема по обогащению семьи Трампа ценой продажи Украины.

Как мы вообще можем говорить, что Украина должна демонтировать укрепления, которые буквально спасают Европу?

НАТО сегодня - это фикция! НАТО не существует! Это фейк! Четыре буквы: Н-А-Т-О.

Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше.

НАТО было создано ради одной-единственной задачи: защитить свободную Европу от агрессии. Украина - единственная страна, которая ведет войну, закрывая собой Европу. И мы все еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?

Украина - единственная страна, которая воплощает смысл существования НАТО. И мы обязаны Украине всем, что у нас есть. Ну да, давайте их сдадим.

...Путин, Си Цзиньпин, и все остальные диктаторы, аплодируют происходящему. Россия воюет уже руками северокорейских, кубинских , африканских наемников. И после этого мы продолжаем говорить об [угрозе] эскалации?

У нас есть всё: военная, политическая, экономическая мощь. Всё на нашей стороне. И мы всё равно проигрываем эту войну. Лишь благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай Бог, Украину вынудят принять эту "сделку", то можно не сомневаться - Путин добьется своего.

А дальше, ребята, - следующими будете вы. Только сражаться вы не готовы".

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Судья воровала 17 лет? В хищении 137 тысяч евро обвиняют судью Рижского района
Важно

Судья воровала 17 лет? В хищении 137 тысяч евро обвиняют судью Рижского района (1)

Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов
Важно

Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов

«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве
Важно

«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:15 27.11.2025
Финляндия: «зима близко…»
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: миграционные правила ужесточили
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: корзину – отложить
Sfera.lv 4 часа назад
Польша: подсели на Saab
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: санкции как крайняя мера
Sfera.lv 5 часов назад
ЕС: нету соцсетей для детей
Sfera.lv 5 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 1 день назад
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Bitnews.lv 1 день назад
Загрузка

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Читать

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Читать

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

Важно 11:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

Читать

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

Мир 11:41

Мир 0 комментариев

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

Читать

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Читать

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

Важно 11:37

Важно 0 комментариев

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

Читать