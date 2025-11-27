Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чистят и посыпают: в этом году власти Риги запланировали зиму?

27 ноября, 2025 13:01

 Сегодня ночью в столице шел снег, поэтому в очистке улиц и тротуаров было задействовано 87 единиц техники, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Для посыпания тротуаров задействовано 44 единицы техники, для расчистки проезжей части - 39, а для уборки исторического центра Риги - четыре единицы спецтехники.

Посыпание тротуаров сегодня утром ответственные службы начали в 6:00. В Старой Риге очистка тротуаров была начата в 7:00, а в других местах в историческом центре Риги работы начались в 6:00.

Рижское самоуправление призывает жителей быть особо осторожными, своевременно планировать время и маршрут поездок, рассчитывая, что на дорогу может потребоваться больше времени, чем обычно.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

17:38

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

17:26

Важно 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

17:25

Важно 0 комментариев

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

17:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

17:06

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

16:51

Мир 0 комментариев

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

