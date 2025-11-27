Чистят и посыпают: в этом году власти Риги запланировали зиму?

Для посыпания тротуаров задействовано 44 единицы техники, для расчистки проезжей части - 39, а для уборки исторического центра Риги - четыре единицы спецтехники.

Посыпание тротуаров сегодня утром ответственные службы начали в 6:00. В Старой Риге очистка тротуаров была начата в 7:00, а в других местах в историческом центре Риги работы начались в 6:00.

Рижское самоуправление призывает жителей быть особо осторожными, своевременно планировать время и маршрут поездок, рассчитывая, что на дорогу может потребоваться больше времени, чем обычно.