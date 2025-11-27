«План вторжения в Европу в этом сентябре сорвался»: историк о крахе путинской стратегии

Фельштинский напомнил, что Москва планировала провести манёвры осенью с участием 100 тысяч солдат, скрывая под этим возможную подготовку к новому наступлению.

«В 2022 году похожие учения завершились вторжением в Украину, и потому нынешний сценарий вызывал тревогу», — отметил он.

«Отказавшись от этих манёвров, Кремль отказался и от идеи вторжения в Европу. Это значит, что Путин окончательно проиграл войну. Вопрос лишь в том, когда он это осознает», — сказал историк.

По данным экспертов, вместо обещанных 100 тысяч на учениях участвовали лишь 3000 российских и 10 тысяч белорусских военных. Историк связывает это с нехваткой людей, денег и оружия.

Фельштинский подчеркнул, что этот провал стал первым сигналом конца путинской экспансии: «Россия больше не в состоянии запугивать Европу».