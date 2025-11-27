Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«План вторжения в Европу в этом сентябре сорвался»: историк о крахе путинской стратегии

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 09:31

0 комментариев

Российский историк Юрий Фельштинский заявил в интервью LTV, что отказ Кремля от масштабных военных учений в Белоруссии означает фактический крах планов вторжения в Европу. По его словам, это свидетельствует о полном поражении Владимира Путина в войне против Украины.

Фельштинский напомнил, что Москва планировала провести манёвры осенью с участием 100 тысяч солдат, скрывая под этим возможную подготовку к новому наступлению.
«В 2022 году похожие учения завершились вторжением в Украину, и потому нынешний сценарий вызывал тревогу», — отметил он.

«Отказавшись от этих манёвров, Кремль отказался и от идеи вторжения в Европу. Это значит, что Путин окончательно проиграл войну. Вопрос лишь в том, когда он это осознает», — сказал историк.
По данным экспертов, вместо обещанных 100 тысяч на учениях участвовали лишь 3000 российских и 10 тысяч белорусских военных. Историк связывает это с нехваткой людей, денег и оружия.

Фельштинский подчеркнул, что этот провал стал первым сигналом конца путинской экспансии: «Россия больше не в состоянии запугивать Европу».

Главные новости

Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов
Важно

Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова
Важно

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

