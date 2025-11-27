Корабль-матка внеземной цивилизации в Солнечной системе? Профессора всерьёз обсуждают этот вопрос

К дискуссии подключился и профессор Гарварда Ави Лёб. Он открыто заявил, что траектория Atlas выглядит так, будто объект не просто пассивно летит по гравитационной дуге, а меняет свой профиль движения. Лёб подчёркивает: пока нет накопленных данных, чтобы сказать однозначно, что это именно технология, но игнорировать такие аномалии — значит нарушать научный подход. По его словам, при наблюдении межзвёздных объектов учёные обязаны рассматривать весь спектр сценариев, включая технологические.

Важно: ни Каплан, ни Лёб не утверждают, что Atlas — искусственный объект. Но оба учёных подчёркивают, что его поведение слишком странное, чтобы автоматически списывать всё на пыль, лёд или обычные кометные процессы. И именно поэтому гипотеза о “материнской платформе” прозвучала не в блогах, а из академической среды — как вариант, который стоит проверить, если данные действительно не укладываются в стандартные модели.